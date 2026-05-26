Сызранский НПЗ остановил работу после атаки украинских дронов минимум на месяц – Reuters

Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ прекратил работу после атаки украинских дронов 21 мая. На предприятии была повреждена установка первичной переработки нефти CDU-6, которая обеспечивает более 70% мощностей завода.

Об остановке работы НПЗ сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли. Собеседники агентства заявили, что ремонт поврежденного оборудования может занять более месяца. Компания Роснефть, которая владеет предприятием, на запрос журналистов не ответила.

Последствия атаки

Губернатор Самарской области ранее заявил, что в результате атаки дронов на Сызрань погибли два человека. В то же время украинская сторона подтвердила удар по нефтеперерабатывающему заводу в регионе.

После взрывов на территории предприятия начался пожар. Очевидцы публиковали видео с густым дымом над заводом и сообщали о нескольких прилетах БПЛА. В сети тогда быстро разошлись кадры с места событий. И, похоже, удар пришелся именно по одному из ключевых технологических узлов.

Мощности завода

Сызранский НПЗ расположен на реке Волга и имеет проектную мощность 8,5 млн тонн нефти в год, или около 170 тыс. баррелей в сутки. По данным источников Reuters, в 2024 году завод переработал 4,3 млн тонн нефти.

Предприятие произвело 1,5 млн тонн дизельного топлива, 800 тыс. тонн бензина и еще 700 тыс. тонн мазута. Именно установка CDU-6 обеспечивала основной цикл первичной переработки сырья.

Напомним, 21 мая в городе Сызрань прогремела серия мощных взрывов. После объявления воздушной тревоги на территории местного НПЗ вспыхнул пожар. Жители Сызрани пожаловались, что вскоре после объявления воздушной тревоги в городе начали греметь взрывы.

Позже, президент Украины прокомментировал атаку БПЛА по Самарской области РФ. Глава государства подтвердил, что "дальнобойные санкции" добрались до Сызранского нефтеперерабатывающего завода. Зеленский подчеркнул, что расстояние от границы до НПЗ превышает 800 км.

