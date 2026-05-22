'Ни в какие рамки не лезет': в Сызрани запаниковали из-за удара Украины по НПЗ и размечтались об окончании 'СВО'

Жители Сызрани напуганы последним ударом Сил обороны по местному НПЗ. В то же время они возмущены неспособностью российских властей защитить их от украинских атак.

Страх вместе с возмущением помог части сызранцев осознать простую причинно-следственную цепочку: в их город прилетает, потому что российский диктатор Владимир Путин начал и продолжает беспричинную полномасштабную войну против Украины. Что пишут россияне из Сызрани в соцсетях после вчерашней атаки, рассказывает российское оппозиционное издание "Можем объяснить".

Последний удар по НПЗ напугал жителей Сызрани

В ночь на 21 мая Силы обороны атаковали Сызранский НПЗ в Самарской области. На предприятии вспыхнули пожары, а местные власти заявили о двух погибших и нескольких раненых. Чуть позже губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уточнил, что погибшие были родственниками одного из воюющих в Украине российских оккупантов.

Также в Сызрани до конца недели отменили все увеселительные, массовые, спортивные и зрелищные мероприятия.

Жители города, впрочем, такой "заботы" со стороны властей не оценили. Их, как выяснилось, куда больше волнует отсутствие оповещений об опасности, а также то, что в Сызрани нет укрытий на случай атак. В комментариях в соцсетях сызранцы возмущаются неспособностью российской власти "защитить граждан своих".

"Это уже ни в какие рамки не лезет. Неужели нет вариантов защитить граждан своих? Вы ж в курсе, куда всё прилетает. Люди живут, работают и на те... почему мы, обычные смертные должны страдать, почему должны страдать дети???", "Укрытий нет, куда идти нам?", "Наше укрытие в 10 минут ходьбы от дома, т.е. мы должны идти к укрытию, а над нашими головами будет летать БПЛА", "Оповещение по громкоговорителю не происходит. Связи в такие моменты нет совсем", – пишут комментаторы.

Некоторые россияне возмущены тем, что из-за российской ПВО украинские дроны падают не только на НПЗ. А кто-то даже требует закончить войну против Украины.

"А можно перестать сбивать БПЛА на дома? Уж лучше пусть до завода долетит, это не чьё-то жилище, сотрудники все в укрытии", "Спасибо Путину за развязанную им так называемую СВО", "А долго еще так жить? С ежедневными прилетами, без моб. интернета, с повышением цен постоянным. Может пора уже СВО заканчивать?" – пишут россияне.

В "Можем объяснить" подлили масла в огонь, напомнив, что российские власти просто заняты куда более "важным" делом, чем защита российского населения от украинских атак по территории государства-агрессора. Они тратят огромные деньги на восстановление культа советского диктатора Иосифа Сталина, которое наблюдается по всей РФ.

В частности, в Самаре около 6 млн рублей уже потратили на ремонт "бункера Сталина". Он был сооружен в период отступления советских войск во время войны с гитлеровской Германией. Во сколько этот бункер обойдется российскому бюджету в целом – пока неизвестно: указанная сумма ушла на предварительные работы.

Что известно об атаке на Сызранский НПЗ

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил атаку на Сызранский НПЗ. Упомянутое предприятие расположено более чем в 800 км от украинской границы. В результате атаки горела одна из установок переработки нефти.

Этот завод обеспечивает топливом Самарскую, Саратовскую, Пензенскую области и частично регионы Центральной России. Имеет выход на железнодорожные и речные маршруты, что позволяет отгружать продукцию как внутри РФ, так и на экспорт через Волгу и порты Каспия.

Мощность завода – 8,9 млн тонн нефти в год.

Производит широкий спектр топлива: бензин, дизель, авиакеросин, мазут, битум. Это делает предприятие критичным для регионального агросектора и транспорта.

Важен Сызранский НПЗ и для российской армии: он поставляет топливо на аэродромы и воинские части в Центральном и Южном округах РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW заявили, что украинские удары по НПЗ подрывают способность России заработать на нефти. Остановить или приостановить работу вследствие атак Сил обороны уже были вынуждены самые крупные НПЗ, которые производят порядка 30% российского бензина и около 25% дизтоплива.

