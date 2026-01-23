Суд в России признал, что крейсер 'Москва' потопили украинские ракеты: как это произошло

Так называемый "второй западный окружной военный суд" страны-агрессора впервые в России признал, что крейсер "Москва" затонул в результате ракетного удара украинских военных. Также было названо количество погибших членов экипажа.

Указанные признания есть в "приговоре" командиру 406 артиллерийской бригады ВМС Украины Андрею Шубину. Впоследствии суд удалил собственную публикацию, однако ее зафиксировало российское оппозиционное издание "Медиазона".

О чем речь

Командира 406 артиллерийской бригады ВМС Украины Андрея Шубина в российском суде заочно признали виновным и приговорили к пожизненному сроку по делу о затоплении российского крейсера "Москва". По версии российского следствия, именно этот украинский офицер приказал нанести ракетные удары и по крейсеру "Москва", и фрегату "Адмирал Эссен" (последний был атакован 2 апреля 2022 года).

Российский суд также постановил взыскать с украинского военного 2,2 миллиарда рублей.

В уже удаленном релизе суда указано, что "от взрыва, пожара и дыма погибло 20 членов экипажа крейсера, двадцати четырем членам экипажа были причинены телесные повреждения различной степени тяжести, а восемь человек – пропали без вести". А из-за атаки по "Адмиралу Эссену" якобы был ранен один человек.

История вопроса

Флагманский российский ракетный крейсер "Москва" затонул 14 апреля 2022 года в Черном море, рядом с островом Змеиный, после того, как украинские военные с острова дали кораблю дельный совет, куда ему следует идти. Минобороны РФ утверждало, что на крейсере произошел пожар, который привел к детонации боезаряда.

В Генштабе ВСУ сообщали, что крейсер был атакован двумя противокорабельными ракетами "Нептун". В России же тогда официально сообщили об одном убитом российском моряке и 27 пропавших без вести. Позже эта тема исчезла из информационного поля страны-агрессора, и до последнего дня в РФ не сообщали количество потерь из-за поражения крейсера с экипажем в четыре сотни человек.

Уникальность операции

"Москва" была уничтожена пусками двух противокорабельных ракет "Нептун", которые были осуществлены из Одесской области – с расстояния как минимум в 130 км.

Именно с борта "Москвы" осуществлялось руководство морской блокадой побережья Украины российским флотом.

Крейсер "Москва" считался хорошо защищенным от ракетных атак. Ракетный комплекс крейсера на базе С-300 имеет боекомплект из 68 ракет. Также крейсер прикрыт зенитно-ракетными и зенитно-артиллерийскими комплексами для поражения противокорабельных ракет с малого расстояния. Еще судно было оснащено системами радиоэлектронной борьбы и противодействия и системами постановки помех.

Однако поисковые радары двух "Нептунов" самостоятельно захватили цель, система управления выделила среди больших волн и препятствий настоящий крейсер, определила оптимальную траекторию для атаки, чтобы избежать ПВО крейсера, и нанесли смертельный удар.

Как сообщал OBOZ.UA, крейсер "Москва" типа "Слава" российские адмиралы назвали "убийцей американских авианосцев" из-за мощного ракетного вооружения дальнего действия. В США были шокированы потоплением российского флагмана, потому что их "не предупредили" об этом.

