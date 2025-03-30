NYT: США были шокированы потоплением крейсера "Москва", их не предупредили

Соединенные Штаты Америки пришли в ярость, когда Украина потопила флагман Черноморского флота РФ – крейсер "Москва". Возмущение американских чиновников вызвало то, что украинские военные не предупредили партнеров о запланированной операции, Вашингтон же не собирался разрешать Украине наносить удары по "символам российского могущества".

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В то же время осознание того, что Украина способна наносить такие удары, вызвало шок у американских чиновников. Об этом говорится в материале The New York Times.

Издание провело собственное расследование, направленное на установление роли США в военных операциях Украины. И во время работы журналисты выяснили, что одна из первых без преувеличения эпохальных украинских операций – уничтожение флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва" – вызвало неоднозначную реакцию в Вашингтоне.

Издание рассказывает об этом так. О потоплении "Москвы" американские военные узнали в режиме реального времени. Это произошло в апреле 2022 года, во время планового звонка для обмена данными между американскими и украинскими военно-морскими офицерами. Именно в это время американцы увидели на радарах уведомление о потоплении флагмана российского Черноморского флота.

"По словам бывшего высокопоставленного чиновника США, американцы удивленно воскликнули: "О, это же Москва!", а украинцы лишь сказали: "О боже. Спасибо. До свидания", – отмечено в материале.

NYT пишет, что атака на российский корабль вызвала гнев у части американских чиновников, потому что их не известили о намерениях нанесения такого поражения. В то же время они были шокированы тем, что у Украины были ракеты, способные поражать подобные цели.

В то же время, добавляют журналисты, потопление крейсера "Москва" вызвало панику в Вашингтоне, поскольку администрация тогдашнего президента Джо Байдена не планировала позволять Киеву атаковать "столь мощный символ российского могущества".

Уже через две недели после того, как крейсер "Москва" ушел на дно Черного моря, украинские генералы прибыли в Висбаден (Германия), где согласовали с американскими военными сотрудничество в сферах разведки, стратегического планирования и технологий. Это произошло примерно через два месяца после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, удары по флагману Черноморского флота РФ украинские военные нанесли 13 апреля 2022 года. Для поражения были применены ракеты "Нептун". В итоге он пошел ко дну.

В России сначала пытались отрицать потерю флагмана, но в конце концов подтвердили пожар на крейсере "Москва", правда без упоминаний об украинских ракетах.

Известно, что потопленный крейсер имел артиллерийское, зенитное, противолодочное и минно-торпедное вооружение. Кроме того, на нем были 16 пусковых установок противокорабельных ракет П-1000 "Вулкан" с дальностью впечатления целей до 1000 км, а еще корабль перевозил на борту один вертолет Ка-27. Экипаж мог составлять около 500 человек. Судьбу находившихся на борту флагмана на время удара моряков в России тщательно скрывают, так и не признав наличие погибших на официальном уровне.

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