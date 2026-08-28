Сразу на трех телеканалах: в России вновь заговорили о ядерном оружии после визита главы ЦРУ

В России на трех федеральных телеканалах вновь начали грозить ядерным оружием с целью демонстрации или нанесения реального удара. Это происходит на фоне визита в Россию директора Центрального разведуправления США Джона Ретклиффа.

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Заявления прозвучали на подконтрольных Кремлю телеканалах. В то же время вести с западными странами конвенционную войну РФ не может.

РФ снова бряцает ядерным оружием

В четверг, 27 августа, о применении ядерного оружия против стран Европы высказался генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности РФ Константин Симонов.

"Мы имеем дело с противником, который, честно говоря, превосходит нас в демографическом, технологическом и экономическом отношении. Мы не можем с ней (Европой – Ред.) вести конвенциональную войну. Чтобы остановить Европу, нам нужно будет использовать ядерное оружие", – сказал он.

Там же вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал бомбить украинские города, чтобы деморализовать население.

В то же время на телеканале НТВ сын бывшего сенатора и функционера "Единой России" Франца Клинцевича, Андрей Клинцевич, предложил провести ядерные испытания.

"В течение суток каждый житель Земли увидит этот гриб, который будет подниматься над Новой Землей или еще где-нибудь. Нам нужно демонстрировать решимость, показывать, что ядерное оружие работает", – сказал Клинцевич-младший.

Аналогичную идею высказал пропагандист Михаил Ходаренок на телеканале "Россия-1".

"Я бы воспользовался демонстрационными ядерными ударами. Чтобы подчеркнуть: если у вас будет намерение отвечать (на российские удары конвенционным оружием – Ред.), то демонстрационные ядерные удары превратятся в настоящие", – сказал он.

В то же время бывший офицер израильского ЦАХАЛа Сергей Мигдаль заявил, что Москва не решится применить такое оружие массового поражения, потому что, если она на это пойдет, то Россия потеряет тех союзников, которые у неё остались.

"Все это пиар-кампания для стран Запада, чтобы напугать их и заставить прекратить (или снизить) поддержку Украины. Можно предположить, что Москва пойдет на демонстрационные испытания ядерного оружия, хотя это усилит ее изоляцию. Но реального применения не будет. В условиях нынешней войны все подразделения рассредоточены – даже ядерным ударом критического ущерба противнику не нанести. А политические и экономические последствия в случае нарушения "атомного табу" будут катастрофическими. От РФ отвернутся оставшиеся партнеры", — заявил он в комментарии оппозиционному Telegram-каналу "Можем объяснить".

Как сообщал OBOZ.UA, Россия готовится усилить атаки на Украину, поскольку в Кремле считают, что переговоры о завершении войны зашли в тупик. Москва в настоящее время рассматривает возможность усиления мощных ударов баллистическими ракетами по Киеву, а также по объектам инфраструктуры в других украинских городах. На фоне эскалации ударов все больше российских чиновников допускают, что российский диктатор Владимир Путин в конечном итоге может прибегнуть к применению тактического ядерного оружия.

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