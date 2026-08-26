Переговоры зашли в тупик: Путин может применить против Украины тактическое ядерное оружие – Bloomberg

Россия готовится усилить атаки на Украину, поскольку в Кремле считают, что переговоры о прекращении войны зашли в тупик. Москва в настоящее время рассматривает возможность усиления мощных ударов баллистическими ракетами по Киеву, а также по объектам инфраструктуры в других украинских городах. На фоне эскалации ударов всё больше российских чиновников допускают, что российский диктатор Владимир Путин в конечном итоге может прибегнуть к применению тактического ядерного оружия.

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Об этом пишет Bloomberg. Издание ссылается на источники, близкие к Кремлю, которые высказались на условиях анонимности.

Переговоры фактически зашли в тупик

По словам собеседников Bloomberg, все нынешние переговорные форматы фактически развалились, из-за чего Россия и Украина вернулись к исходной точке. В Москве при этом не считают, что экономическое давление санкций или украинские удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям и логистической инфраструктуре могут заставить Путина прекратить войну.

Москва всё чаще воспринимает украинские удары как атаки со стороны стран НАТО, поскольку государства Альянса поставляют Киеву оружие и разведданные. По словам источников издания, нынешний этап боевых действий не является пиком возможной военной эскалации.

Сам Путин намекнул на возможность усиления российских атак. В Кремле заявили, что Украина "открыла этот ящик Пандоры", и призвали быть готовыми к ударам по наиболее уязвимым секторам украинской экономики.

Москва не видит прорыва в дипломатии

Попытки администрации президента США Дональда Трампа добиться завершения войны пока не дали результата. Переговоры фактически остановились, а Кремль больше не полагается на договоренности, которые, как считалось в Москве, были достигнуты между Путиным и Трампом во время их встречи на Аляске в августе прошлого года.

Речь шла, в частности, о возможности того, что США будут оказывать давление на Украину с целью передачи России всей Донецкой области в рамках мирного соглашения. Украина последовательно отвергает требование Путина передать России укрепленную полосу городов в Донецкой области, которую российские войска не смогли захватить за годы боевых действий.

Госсекретарь США Марко Рубио в июне заявлял, что Вашингтон не разделяет российское видение переговоров. После встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в июле Рубио отметил, что для продвижения переговорного процесса нужны "новые концепции".

В то же время директор ЦРУ Джон Ретклифф совершил таинственный визит в Москву, где провел переговоры с российскими представителями. При этом пока неизвестно, какие именно вопросы обсуждались в ходе встреч.

Эскалация спирали ударов

Как пишет издание, в отсутствие дипломатического прогресса Москва видит мало альтернатив дальнейшей эскалации для достижения своих военных целей. В Кремле при этом ожидают возможного приезда в Москву спецпредставителя США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с новыми предложениями, однако ожидания относительно прорыва на переговорах остаются очень низкими.

Россия и Украина в последние месяцы значительно усилили взаимные воздушные атаки. Украина наносит удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, что уже привело к масштабным перебоям с топливом в РФ, а также по складам крупных компаний электронной торговли Wildberries и Ozon, нанеся значительный ущерб российской логистике.

В ответ российские ракетные удары обнажили хронический дефицит украинских средств противовоздушной обороны. Это делает Киев более уязвимым для атак на энергетическую и тепловую инфраструктуру, которые прошлой зимой оставляли миллионы украинцев без тепла и электроэнергии.

Отдельным направлением эскалации остаются удары по торговым судам и портам в Чёрном море. Это вызывает опасения относительно влияния войны на поставки зерна на мировые рынки, ведь Россия и Украина вместе обеспечивают более четверти мирового экспорта пшеницы.

В Кремле обсуждают возможность ядерного удара

На фоне усиления боевых действий всё больше российских чиновников, по словам собеседников Bloomberg, допускают, что Путин в конечном итоге может прибегнуть к применению тактического ядерного оружия в Украине в качестве крайней меры.

В Москве в последнее время активизировались разговоры среди сторонников жесткой линии, которые выступают за такой шаг. Его рассматривают как возможный вариант из-за убеждения, что для Путина поражение в войне может оказаться хуже, чем ее продолжение.

Тактическое ядерное оружие имеет меньшую мощность и дальность, чем стратегические ядерные ракеты, и предназначено в первую очередь для применения на поле боя. Однако его применение может привести к масштабному радиоактивному загрязнению территорий и иметь чрезвычайно серьезные международные последствия.

В то же время Bloomberg отмечает, что пока нет признаков подготовки России к применению ядерного оружия в Украине. Издание также напоминает, что Путин уже неоднократно использовал ядерные угрозы как инструмент запугивания Украины и ее западных партнеров.

По словам старшего научного сотрудника Brookings Institution Фионы Хилл, Путин фактически проверяет, как далеко он может зайти, прежде чем другие государства уступят его требованиям. Она подчеркнула необходимость последовательного коллективного противодействия российской агрессии и одновременного продолжения дипломатических усилий.

В то же время ключевые партнеры России — Китай и Индия — ранее предостерегали Путина от применения ядерного оружия. По словам президента Украины Владимира Зеленского и одного из европейских чиновников, Китай передавал Москве сигнал не рассматривать возможность применения тактического ядерного оружия в Украине.

Несмотря на активизацию ядерной риторики, риск реального применения Россией тактического ядерного оружия остается очень низким. Его военная эффективность на современном рассредоточенном поле боя ограничена, тогда как политическая цена нарушения многолетнего ядерного табу была бы чрезвычайно высокой, отмечает издание.

Как сообщал OBOZ.UA, мир постепенно приближается к новой гонке ядерных вооружений на фоне ослабления международных договоров о контроле над арсеналами. Страны, которые ранее отказывались от идеи создания собственного ядерного оружия, начинают пересматривать свои позиции.

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