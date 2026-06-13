Собирают снег в ведра и тонут в грязи: как живёт Капустин Яр, откуда россияне запускают "Орешник". Фото и видео

Россия вновь угрожает Украине ударом любимой "игрушкой" российского диктатора Владимира Путина – баллистической ракетой средней дальности "Орешник".Одна такая ракета обходится российским налогоплательщикам как минимум в 40 млн долларов.

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При этом в селе Капустин Яр, откуда российские войска запускают свои "Орешники", до сих пор не нашли гораздо более скромных сумм на централизованное водоснабжение, а от дорог в этом населенном пункте остались разве что названия. OBOZ.UA напоминает, как выглядит Капустин Яр, где расположен 4-й Государственный центральный межвидовой полигон РФ.

Капустин Яр, откуда запускают "Орешники", тонет в грязи

Стоимость ракеты "Орешник" россияне засекретили. Однако аналитики считают, что каждая такая ракета обходится российскому бюджету от 30 до 80 млн долларов. Большинство специалистов сходятся на цифре 40 млн долларов.

При этом в Капустином Яру, откуда россияне запустили по Украине уже как минимум четыре таких ракеты – по Днепру, Львову, Белой Церкви и Авдеевке – десятилетиями не могут найти 80 млн рублей на строительство централизованного водоснабжения. Поэтому каждую зиму россияне, живущие в Капустинном Яру, "добывают" воду, растапливая собранный на улице снег.

Периодически, как следует из сюжетов российской же пропаганды, власти анонсируют, что строительство водопровода вот-вот начнется. Впрочем, даже если это и произойдет, вода в дома россиян поступать не начнет. Ведь впереди еще строительство распределительных сетей общей протяженностью 20 км.

Не лучше ситуация в Капустином Яре и с дорогами. Они, признают пропагандисты, изношены на 100%. И ремонтировать эти дороги никто не берется, а выделенные ранее средства "утопили в воде", по выражению российской "журналистки".

Капустин Яр – это довольно большое село с населением более 4 тыс. человек. В России оно имеет статус "административного центра" в Ахтубинском районе Астраханской области.

А еще это село называют "историческим населенным пунктом". Возможно , эта "историчность" и является одной из причин, по которым Капустин Яр до сих пор как будто не выбрался из XIX века, когда был основан. И именно поэтому дома здесь выглядят так, будто были построены во времена "Степана Разина, который гулял по Волге со своей вольницей", как пишет российская "Википедия". А дороги на "80 улицах и переулках" в этом селе, носящие милые сердцу каждого россиянина названия "Ленина", "Октябрьская", "Кирова", "Калинина" и "Победы", при малейшем дожде превращаются в непроходимые "реки" из грязи, пробраться по которым к домам становится настоящим квестом.

Впрочем, российские власти не заинтересованы в исправлении этой ситуации и приближении Капустиного Яра если не к 21-му, то хотя бы к 20 веку. Для Кремля гораздо важнее разрушить очередной объект критической инфраструктуры во Львове или гаражи в Белой Церкви на Киевщине.

Да и жителей Капустина Яра, похоже, разрушения в Украине интересуют гораздо больше. По крайней мере, никаких данных о том, что они хоть как-то выражают свое недовольство – нет. Россияне продолжают топить снег, тонуть в грязи и радоваться "величию" своего недогосударства, а также смертям и разрушениям в соседней стране.

Как рассказывал OBOZ.UA, на днях российский диктатор Владимир Путин цинично пригрозил "усилить удары" по инфраструктуре Украины, чтобы "не атаковали Россию". А в Воздушных силах ВСУ предупредили украинцев о возможном запуске врагом "Орешника" в течение этих выходных.

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