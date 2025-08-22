Следственный комитет РФ признал фейком сюжет о 'герое СВО' на росТВ: чем он на самом деле отличился на войне. Видео

В России"герой" сюжета об "уникальной группе снайперов" на войне в Украине – сюжет транслировал главный вещатель страны-агрессора во время праздников 23 февраля – стал фигурантом уголовного дела. Более того, следственный комитет РФ даже признал фейком указанный сюжет.

Уголовное дело против "героя сво" возбудили из-за"махинаций с ранениями и государственными наградами". Речь идет о Константине Фролове из 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады.

О задержании Фролова стало известно в августе 2024 года. Боевику с довольно характерным позывным "Палач" ставят в вину "мошенничество в особо крупном размере", "взяточничество", и "незаконный оборот оружия". Два последних пункта обвинения связаны с найденными тайниками, где "Палач" хранил трофейные пистолеты, автоматы, патроны, мины и гранаты.

Но главное – это "мошенничество в особо крупном размере". Дело начали после показаний одного из военных 83-й бригады. Причем в надежде на снисхождение следствия Фролов признал вину и "слил" всех, с кем служил. В результате под следствием вместе с "Палачом" оказались еще 35 солдат и офицеров бригады.

Все они якобынезаконно получили из бюджета более 200 млн. рублей, а также льготы, отпуска и госнаграды. Сам Фролов на войне получил четыре, как он утверждал ранее, боевых ранения. Но экспертиза установила, что "Ката" был ранен "не в боевой обстановке". Фролов признал, что ради получения выплат в него по его просьбе стреляли "сослуживцы".

Следствие также считает, что Фролову незаконно вручили четыре ордена и две медали.

Именно из-за этих наград в свое время "Ката" пригласили в студию главного вещателя страны – "Первый канал", где делали сюжет о награжденных военных. Позже сюжет также показывали другие вещатели России.

Сейчас главный следственный орган России официально признал, что этот сюжет "не соответствует истине". Хотя вещатели, включая "Первый канал", не понесли никакой ответственности за трансляцию фейков.

Интересно – в СКР утверждают, что "не соответствует истине" и информация о том, что "Палач", будучи отцом трех дочерей, удочерил "спасенную из-под обстрела" украинскую девочку.

