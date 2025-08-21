Разбили нос и оштрафовали: российского блогера, который вернулся с войны в Украине, избили в центре Москвы. Фото

Муж одной из самых известных российских "инфоцыганок" Елены Блиновской, блогер Алексей Блиновский , который воевал против Украины на стороне врага, нарвался на неприятности в РФ. Его сильно избили прямо в центре Москвы из-за нарушения правил дорожного движения.

Видео дня

Как сообщают росмедиа, бизнесмен передвигался на своем мотоцикле по трассе, а в какой-то момент решил обогнать несколько автомобилей с правой стороны. Однако Блиновскому не удалось выполнить этот маневр, поэтому он столкнулся с одной машиной и сорвал боковое зеркало.

Сразу после аварии водитель выскочил из транспортного средства и набросился на блогера с кулаками. В результате избиения Алексей Блиновский получил травму головы, ссадины, а также ему разбили нос.

Отмечается, что на место ДТП сразу приехали правоохранители и медики. Мужа "инфоциганки" признали виновным в аварии и составили на него административный протокол.

Напомним, что Алексей Блиновский решил пойти на войну против Украины в 2024 году. Согласно информации, которую распространяли пропагандистские медиа, таким образом блогер хотел спасти бизнес и попытаться помочь жене. Дело в том, что бизнес-империя Блиновского была почти полностью разрушена в 2023-м, когда пару обвинили в неуплате налогов на сумму 918 млн рублей. Тогда Елена Блиновская была задержана правоохранителями.

"В целом Блиновский владел 12 компаниями, однако из-за проблем с семейными счетами и огромными долгами он испытывает серьезные финансовые трудности. Поэтому и было принято решение пойти на "СВО", чтобы реабилитироваться и попытаться освободить жену из СИЗО", – писали пропагандисты.

В 2025 году стало известно, что автор "марафонов желаний" Елена Блиновская пытается избежать заключения, воспользовавшись возможностью откупиться перед Кремлем. Блогера приговорили к пяти годам лишения свободы, поэтому она решила пойти по стопам мужа и отправиться в зону боевых действий на Донбасс, чтобы получить условное наказание вместо реального срока в исправительной колонии.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезда "Виват, гардемарины!", которого ранили на войне в Украине, взмолился о мире и заговорил о потерях россиян.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!