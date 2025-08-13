Звезда 'Виват, гардемарины!', которого ранили на войне в Украине, взмолился о мире и заговорил о потерях россиян

Российский актер и звезда фильма "Виват, гардемарины!" Михаил Мамаев, который пошел на фронт убивать украинцев, однако сам получил ранения, неожиданно изменил свою риторику относительно войны. Он выдал, что поддерживает позицию диктатора Владимира Путина по поводу встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, где основной темой станет завершение вооруженной агрессии, мол сейчас это необходимо для России.

Кроме того, артист заявил, что каждый день на поле боя гибнут российские солдаты, а расходы на войну можно было бы направить на мирные цели. Соответствующий комментарий он дал одному из пропагандистских медиа.

"Наш противник коварен, не раз доказывал, что верить ему нельзя. Но мы имеем уникального лидера, который умеет просчитывать ситуацию на много шагов вперед, что он постоянно демонстрирует. И если Владимир Владимирович принял решение поддержать двусторонние переговоры с американской стороной 15 августа, значит, все продумал – и России это необходимо. И да поможет нам Бог", – сказал актер.

Конечно, не смог Михаил Мамаев не поддержать кремлевский наратив, относительно того, что оккупанты шаг за шагом отвоевывают у ВСУ "историческую российскую территорию". И все же звезда "Виват, гардемарины!" признал, что на поле боя россияне постоянно несут потери.

"ВС РФ последовательно добиваются успехов, ежемесячно увеличивая отвоеванную у ВСУ историческую российскую территорию. Может показаться, что сторона, которая побеждает, не нуждается в переговорах. Но это, конечно, не так, если исходить из того, что каждый новый день – это гибель наших воинов, да и гражданских, огромные расходы, которые можно направить на мирные цели", – выдал пропагандист.

Напомним, что первые фото Михаила Мамаева с оружием в руках на фоне российской военной техники с надписями "Z" и "ВДВ" появились в 2023 году. Тогда он начал обнародовать стихи, где писал, что хочет стать "решетом от пуль" и был готов к "боли и войне".

Уже в 2024-м актер показался в госпитале. Он не стал вдаваться в подробности ранения, однако, судя по фотографиям, ему повредили глаз.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что российский актер фильмов для взрослых Алексей Олейник, который воевал в Украине, получил серьезное ранение.

