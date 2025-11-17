Ситуация движется к перелому: как долго еще Россия может вести войну и сколько стоит остановить Путина. Интервью с Гетманом

Война, которую Россия развязала против Украины, вступает в новую фазу – фазу экономического истощения, что все очевиднее проступает сквозь данные российской статистики и международных институтов. После двадцати месяцев застоя ВВП, падения производства в большинстве отраслей и резкого снижения энергетических доходов Кремль оказался в ситуации, когда ресурсы для ведения долгой войны сокращаются быстрее, чем это готова признавать российская пропаганда. Военные расходы уже почти в полтора раза превышают доходы от нефти и газа, а бюджет снова заходит в дефицит, в условиях, когда экономика теряет импульс, а оборонная промышленность работает на грани перегрева.

Санкционное давление становится еще одним фронтом. Новые американские ограничения против "Роснефти" и "Лукойла" сорвали ценовую стратегию Москвы, заставив ее продавать нефть с рекордными скидками. Дополнительным ударом стали украинские атаки по НПЗ – очередное подтверждение, что энергетический сектор, который долгие годы был "иглой" российской экономики, становится уязвимым как никогда. Параллельно внутри страны формируется кризис неплатежей, компании переходят на сокращенную неделю, готовятся к массовым увольнениям, а бизнес демонстрирует пессимизм относительно 2026 года.

Несмотря на это, Кремль настаивает, что способен вести "долгую войну". Но расходы на уровне 7% ВВП, зависимость от наемной армии, дефицит рабочей силы и снижение доходов населения ставят под сомнение жизнеспособность такого сценария. Экономические ожидания россиян падают – индексы потребительских настроений опускаются до минимумов с 2022 года. Война начинает подтачивать внутреннюю социальную стабильность, что для авторитарного режима является не меньшей угрозой, чем нехватка денег.

Своими мыслями о том, как долго экономика России сможет держаться в условиях войны и санкций, в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман.

– По последним данным негативные тенденции в российской экономике растут. И это не оценки западных спецслужб – сами россияне об этом говорят. Российская академия наук, Институт народнохозяйственного прогнозирования указывает, что в 17 из 24 ключевых отраслей за последний год зафиксировано сокращение производства, а общее состояние экономики характеризуется "постепенным нарастанием кризисных явлений". Как вы это прокомментируете? Потеряла ли российская военная экономика свой импульс?

– Прокомментирую просто: это отличные новости, и в целом все это соответствует действительности. Почему российская экономика так долго держалась? Потому что к войне они готовились десятилетиями. Благодаря высоким ценам на нефть и газ им удалось накопить значительные резервы: около 120 миллиардов долларов в Фонде национального благосостояния и солидные золотовалютные запасы. Это позволило им чувствовать себя уверенно и решить, что в 2022 году они могут позволить себе полномасштабную войну. Рассчитывали, видимо, на пару лет. Но два года прошло, скоро уже четыре пройдет, фронт стоит, мы держимся хорошо, и все резервы, которые они собирали десятилетиями, начинают заканчиваться.

Фонд национального благосостояния – максимум на полгода. Из 120 миллиардов там осталось около 35 миллиардов операбельных активов. Такая же история и с золотовалютными резервами. Дефицит федерального бюджета уже превысил 5 триллионов рублей, а накопленные "подушки" прошлых лет уже израсходованы. Все это приходится компенсировать либо внутренними заимствованиями под высокие проценты, либо сокращением программ, которые затрагивают каждого россиянина: социальные выплаты, медицину, образование и т.д.

Потенциал иссякнет. И когда ФНД упадет до нуля, начнется еще интереснее. Уже нечем будет сдерживать курс рубля, который существенно просядет, а россияне почувствуют двузначную инфляцию, а не нынешние 7–8%. Поэтому все движется в правильном направлении, а нам надо держаться, пока враг не истощится.

– Есть еще один интересный момент. С января по сентябрь 2025 года доходы от нефти и газа составляли около 67 миллиардов евро. Это на 20,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом военные расходы в этот период составят около 150% этих доходов. В 2023 году они составляли 96%. Как такой дисбаланс скажется на ситуации? К чему это может привести?

– Это именно то, на что были направлены санкции. Санкции по нефти и газу вводились, чтобы ударить по главному источнику доходов России, а это около 35% федерального бюджета. И это сработало. Имеем ценовой потолок, имеем дополнительные санкции в отношении "Лукойла" и "Газпрома". "Brent" держится на уровне чуть более 60 долларов за баррель, а российский "кровавый" Urals имеет огромный дисконт – 10–15 долларов. То есть продается менее чем за 50 долларов. Это и создает те самые недопоступления.

В итоге россиянам все труднее финансировать войну. В следующем году это станет совершенно очевидно – перекрывать дыры будет нечем. Фонд национального благосостояния закончится, и останется несколько вариантов: либо печатать деньги, либо массово резать расходы. Оба варианта отличные для нас: россияне будут беднеть и испытывать рост недовольства.

– Военные расходы растут безумно, тогда как сами доходы падают. Это означает, что средства нужно где-то брать. Сегодня, похоже, в основном у населения из-за урезания социальных программ. Но есть ли у них еще какой-то источник для покрытия этого взрывного дефицита?

– Конечно, есть. Лучший механизм всех времен – печатный станок. Включили, напечатали рубли и "все хорошо". Но это не точно. И точно не для всех россиян, которые хорошо помнят, что такое инфляция и тем более гиперинфляция – 1996-й, начало 2000-х. Когда зарплаты обесценивались ежемесячно, когда за условные 40–50 тысяч рублей можно было купить каждый раз меньше. Когда зарплаты не успевают за ценами, а инфляция – 20–30%. Поэтому совсем скоро россияне снова вспомнят, что такое "настоящее" падение доходов, и, возможно, у кого-то в голове хоть что-то переключится.

– Что касается Фонда национального благосостояния. В начале войны там было несколько триллионов рублей. Во время войны запас сократился. Насколько сильно? Работает ли этот источник вообще еще?

– Работает, но дышит уже на ладан. Было около 120 миллиардов долларов операбельных активов. По состоянию на сейчас, по оценкам наших профессиональных учреждений, там примерно 35 миллиардов. Это полгода, максимум год, если иметь возможность что-то оттуда тянуть. Когда станет ноль, то сдерживать курс рубля больше нечем. Его придется отпускать. А это запустит девальвационно-инфляционную спираль, которая работает сама на себя.

– Относительно последних санкций Соединенных Штатов против "Роснефти" и "Лукойла". Они начнут действовать 21 ноября. Уже сейчас россияне признают, что вынуждены продавать нефть Urals с рекордным дисконтом, чтобы ее вообще кто-то покупал. Если такая тенденция продолжится и санкции реально заработают, чего мы можем ожидать?

– Это еще одни замечательные новости для нас. Европа уже давно отказалась от российской нефти – почти полностью, за исключением нескольких мелких стран. От трубопроводного газа тоже отказались все, кроме нескольких маленьких государств. Но россиянам до сих пор помогали большие азиатские "монстры": Индия, Китай и Турция покупали около 90% их нефти. Немного докупал Египет, но это мелочи.

Когда эти санкции заработают, из-за страха вторичных санкций отказываться начнут все, кроме Китая. Турция откажется, Египет откажется, Индия преимущественно откажется – она не хочет ссориться с Америкой. А вот Китай, вероятно, продолжит частично спасать россиян и будет выкупать примерно половину нынешних объемов. Но даже сокращение российского экспорта на 50% – это фантастическая новость для нас. Да, они будут пытаться поставлять нефть через "теневые" каналы, менять флаги, маршруты, названия компаний. Но это уже не те объемы. И если до этого они теряли десятки миллиардов долларов только из-за падения цены, то теперь еще десятки миллиардов исчезнут из-за падения объемов. Все эти миллиарды – это уменьшение их способности финансировать агрессивную войну.

– В принципе, администрация Дональда Трампа уже давит на Индию, делает заявления в Турцию о необходимости отказа от российской нефти. Но имеем пример Венгрии. Лидер которой Виктор Орбан посетил Белый дом, и Трамп согласовал ему продолжать получать российскую нефть. Насколько это ослабляет санкционный режим? Или это вообще существенный фактор?

– Это вообще ни о чем. Крошечная страна с небольшим населением – это пыль. Можно даже не учитывать. Есть два мировых гиганта с населением 1,4 миллиарда – Индия и Китай. Все остальные – мелочь по сравнению с ними. Работать нужно именно с ними. Если хотя бы Индия радикально сократит импорт или откажется полностью, этого уже будет достаточно. Дальше главное, чтобы страны-добытчики подхватили и увеличили поставки. А выглядит так, что Саудовская Аравия к этому готова.

– Саудиты сейчас буквально заливают азиатский рынок нефтью, которая еще дешевле российской – несмотря на ее огромный дисконт. Насколько тактика Саудовской Аравии способна подорвать позиции России? И в целом, какова ситуация в ОПЕК?

– Все выглядит прекрасно. Если процесс пойдет так же, то в декабре–январе мы увидим массовое замещение российской нефти поставками Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и частично США, которые продолжают безумно наращивать добычу. Тот самый трамповский лозунг "Drill, baby, drill!" – тоже нам помогает.

Несколько миллионов баррелей в день, которые сейчас поставляет Россия, легко перекроют Саудовская Аравия, США, Ирак и Эмираты. И эти хищники очевидно настроены захватить рынок. Но тут важно другое: на нефти зарабатывают меньше, чем на нефтепродуктах. И наши самые болезненные санкции направлены именно на нефтепродукты, на переработку. И здесь у нас фантастические результаты. Россияне уже втрое сократили экспорт нефтепродуктов. А раньше они были одним из ключевых поставщиков дизеля, бензина и других видов топлива и в Европу, и в Азию. График падения – просто обвал в три раза. Более того, они даже ввели внутренний запрет на экспорт некоторых нефтепродуктов – им самим не хватает. Поэтому еще один огромный кусок доходов бюджета сократился втрое. Это означает, что санкции, направленные не на нефть, а на переработку, работают блестяще.

– Если перейти к более широкой картине – нефтегазовый сектор дает 30–40% доходов бюджета. Но есть и другие сферы. Российский союз промышленников и предпринимателей указывает, что крупные компании переходят на четырехдневную рабочую неделю. Более трети малых и средних предприятий с 2026 года сократят рабочие места и зарплатный фонд – просто нечем платить и на чем зарабатывать. О чем это свидетельствует? Это санкции? Внутренние проблемы?

– Это о падении потребительской способности. Когда россияне меньше покупают, меньше производят предприятия. Плюс высокая ставка Центробанка — невозможно взять дешевые кредиты. Санкции, ставка, ограничения – это все складывается в накопительный эффект, который бьет по потребительскому спросу и тянет за собой промышленность и общий спад экономической активности.

– Если говорить глобально: Кремль демонстрирует готовность вести войну долго, увеличивать расходы и продолжать давление. Официально они тратят на военные нужды около 7% ВВП. Советский Союз в свое время тратил в три раза больше. Как вы оцениваете их возможности? Могут ли они увеличить расходы на войну?

– Нет. Уже сейчас около 40% того, что должно было идти на образование, медицину, дороги и гражданские программы, забирает война. Это уже безумная нагрузка. Увеличивать просто некуда, ведь ресурсы задействованы полностью. Поэтому все эти мантры о "бесконечной войне" – это блеяние, направленное на то, чтобы мы соглашались на неприемлемые условия, а Запад давил: мол, "сколько можно финансировать Украину". Это пропаганда, чистой воды.

Умные экономисты из Европы и США уже докладывают своим лидерам, включая Трампа, сколько российская экономика реально может выдержать. И их оценки таковы: без катастрофических последствий – полгода, максимум год. После этого начнутся необратимые процессы: гиперинфляция, обвал рубля, дефициты, разрушение секторов. Мы увидим все эти явления уже в середине следующего года — и это будут одни из лучших новостей для Украины.

– Относительно настроений в российском обществе. Важным фактором, который ограничивает войну, являются настроения в обществе, которое устает от снижения уровня жизни и постоянных ограничений. Есть опрос, который заказал Центробанк РФ, где отмечается, что почти все ключевые факторы, которые беспокоят россиян, имеют негативный оттенок. То есть простые россияне не просто не ожидают улучшения – они видят дальнейшее ухудшение. Насколько это недовольство – повышение налогов, падение качества жизни, может привести к тому, что Кремль потеряет контроль над обществом?

– Очень сложно прогнозировать общественные настроения и возможные сценарии. Но да, недовольство будет расти. Они подняли НДС, обрезали упрощенную систему – все это бьет по населению. Будут расти и цены: не только из-за инфляции и девальвации, но и из-за повышения налогов с 1 января. Поэтому недовольство будет расти.

Каким образом оно проявится в жесткой авторитарной стране – сложно предсказать. В истории бывает по-разному. Где-то население выходит на площади и сметает власть. В других странах это делают элиты, которые видят чрезмерные риски и сами убирают "уставшего фюрера". И случается, что такие лидеры просто "загибаются" сами от стресса, перегрузки, болезней. Сценарий неизвестен, но то, что ситуация медленно движется к перелому – без сомнений.

– А как насчет еще одного фактора – оплату наемников. После 2022 года армия в значительной степени превратилась в наемную, что позволяет Кремлю ограничить мобилизацию населения. Кремль залил бедные регионы деньгами, чтобы люди ехали воевать против Украины. Несмотря на огромные потери и потребность в новых солдатах, с начала года почти во всех регионах РФ выплаты за заключение контракта резко уменьшаются, а зарплаты солдат не повышались с 2022 года.

– Это дополнительный негативный фактор – и довольно серьезный, который уменьшит количество желающих ехать на фронт. Уже сейчас понятно, что из-за экономических проблем и уменьшения бюджетных поступлений, платить наемникам бешеные как для России деньги, уже невозможно. Это означает, что будет больше принуждения, больше скрытого или прямого обязательного призыва. А это опять же увеличит общественное недовольство. Все эти факторы наслаиваются. И рано или поздно они прорвутся.

– Всеобщая мобилизация на фоне экономического спада – это вообще выглядит как катастрофический вариант, не так ли?

– Конечно. Это только ухудшит настроения населения и еще больше выбьет кадры из экономики, которая и так работает в "лайт-режиме".

– Что касается санкций. На заседании министров иностранных дел G7 Марко Рубио заявил: "Вы просили нас ввести санкции против российской нефти, против "Лукойла" и "Роснефти" – мы ввели. Я не представляю, какие еще санкции можно применить против России". Это так и есть?

– Относительно санкций – да. Почти все, что можно, уже сделано. Сейчас главное – контроль выполнения. Теневой флот надо отслеживать, задерживать суда, арестовывать, привлекать моряков к ответственности в соответствующих юрисдикциях. Страны, которые будут пытаться обходить санкции, например, те же индийские схемы закупок – также должны получать вторичные санкции. То есть фокус должен сместиться с "вводить новое" на "заставить работать то, что уже введено". Именно это даст максимальный эффект.

– На этом фоне возникает совсем другой вопрос – не только о том, сколько еще Россия может воевать, но и сколько стоит ее остановить. По оценкам The Economist, Украине нужно почти 400 миллиардов долларов помощи в течение 2026–2029 годов – преимущественно от Европы, которая теперь вынуждена планировать поддержку без участия США. Это означает поиск новых механизмов финансирования, включая использование замороженных российских активов. Готова ли Европа – экономически и политически? И второе, какие источники могут наполнить наш бюджет?

– Экономическая ситуация в Украине, несмотря ни на что, лучше российской. У России нет доступа к кредитам, кроме Китая, и тот уже фактически закрыт. У нас же доступ есть: дешевые кредиты, макрофинансовая помощь, гранты. На ближайшие годы финансирование будет. Например, на следующий год у нас есть остатки программы ЕРА – это фактически использование процентов от российских активов. Там десятки миллиардов. Есть Ukraine Facility, есть МВФ, Всемирный банк.

Нам доверяют. Нам дают гранты, макрофин, дешевые кредиты с отсрочкой на 20–30 лет. Ежегодно мы получаем от 35 до 45 миллиардов долларов, что позволяет полностью закрывать наш "мирный" бюджет. Наши налоги идут на оборону, а социалка, медицина и образование – за счет международников. Примерно 2 триллиона гривен на войну и 2 триллиона на все остальное.

Почему они это делают? Потому что заинтересованы, чтобы мы не проиграли. А для них 40 миллиардов долларов – это одна тысячная совокупных бюджетов ЕС, Великобритании и США. Для них это мелочи. Проблема другая: мы хотим больше, чем 40 миллиардов. А европейцы и МВФ хотят видеть, что мы сами убираем лишние расходы. Потому что трудно объяснить, почему мы просим дополнительные 10 миллиардов, когда президент запускает зимнюю тысячу или кэшбек на украинское – популистские и экономически вредные вещи. Если мы наведем порядок в расходах, то проблем с финансированием не будет.

– А репарационный кредит и замороженные активы? Есть шанс?

– Трудно предсказать. Но даже если его не будет – это не критично. Мы можем держать экономику и без этого. А вот дополнительные 160 миллиардов были бы фантастическим бонусом. Пока это не выглядит реалистично. Тем более, что программа ЕРА уже использует проценты от российских активов. 50 миллиардов нам уже дают, и за десять лет эти средства компенсируются процентами с замороженных счетов. Так что "безумного подарка", вероятно, не будет. Но по 43–50 миллиардов в год мы все равно будем получать.