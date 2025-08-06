Считают, что 'СВО' идет успешно, но обеспокоены атаками дронов на РФ: опрос показал 'нюансы' в настроениях россиян

Большинство россиян по состоянию на июль 2025 года убеждены, что Россия побеждает в войне против Украины. Не поддерживают вторжение и не разделяют убежденности в "успешности СВО" менее 20%.

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При этом граждан государства-агрессора больше всего беспокоят атаки украинских дронов. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса аналитического центра "Левада-центр"

Как россияне оценивают успехи армии РФ в войне против Украины

Представление об успешности так называемой "СВО" среди населения РФ ощутимо не меняется с осени прошлого года. Около 69% опрошенных считают, что "спецоперация" продвигается успешно (17% из них убеждены, что российская агрессия – очень успешна, 52% считают ее "скорее успешной").

Никаких особых "успехов" у российской армии не заметили 17% респондентов (крайне неуспешными считают действия РФ 4% россиян, 13% избрали более мягкую формулировку "скорее неуспешно").

Больше "оптимистов", уверовавших в "успехи" ВС РФ на поле боя в Украине, нашлось среди мужчин (76%), молодёжи до 24 лет и опрошенных старше 55 лет (по 73%), а также среди более обеспеченных респондентов (74% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования) москвичей (79%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (81%), тех, кто одобряет деятельность российского диктатора Владимира Путина на посту президента (76%), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (81%).

А вот среди женщин (63%), представителей возрастной группы 40-54 лет (66%), менее обеспеченных опрошенных (64% среди тех, которым едва хватает на еду), жителей городов с населением более 500 тысяч человек (64%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (41%), тех, кто не одобряет деятельность действующего президента (30%), и тех, кто черпает новости из сети (50%) неверящих в успешность "СВО" несколько больше.

Также, согласно данным "Левада-центра", высоким остается уровень поддержки действий российских вооружённых сил в Украине – 78% (в том числе 46% – определённо поддерживают, а 32% — скорее поддерживают). Не поддерживают действия ВС РФ в Украине – 16% (7% — определённо не поддерживают, 8% — скорее не поддерживают).

Хотят ли россияне завершения войны

Как и ранее, две трети россиян считают, что в данный момент следует переходить к мирным переговорам, а не продолжать военные действия. Этот показатель достиг максимальных значений три месяца назад и с тех пор не снижался. Чаще это женщины, молодежь до 24 лет, люди со средним образованием, жители сельской местности, те, кто недоволен ситуацией в стране и действиями Путина и потребляет информацию из сети.

За продолжение военных действий выступают треть опрошенных 31% (как и двумя месяцами ранее). Преимущественно это мужчины, люди старше 55 лет, россияне с высшим образованием, более обеспеченные, жители Москвы, а также те, кто доволен ситуацией в РФ и Путиным и смотрит пропагандистские российские телеканалы.

Что волнует россиян больше всего

Отвечая на вопрос, какие события этого года запомнились больше всего, большинство россиян упомянули события, так или иначе связанные с российско-украинской войной. Самое неизгладимое впечатление на россиян оказали атаки украинских дронов и диверсии спецслужб Украины (8%)

Около 7% опрошенных в качестве самого запоминающегося события назвали "спецоперацию" и переговоры с Украиной, а также обмены пленными.

Для 5% россиян самыми важными стали природные катаклизмы. Для 4% — крушение самолёта АН-24 на Дальнем Востоке и авиакатастрофу в Индии, по 2% вспомнили про международные конфликты (Ближний Восток, Таиланд-Камбоджа), обрушение домов в Саратове и Астрахани, "успехи" на "СВО", транспортный коллапс в связи с атаками беспилотников и хакеров, а также санкции, тарифы и другие действия Трампа.

При этом интерес к событиям вокруг Украины у населения государства-агрессора продолжает снижаться – в июле ими интересовались около 51% опрошенных. Треть респондентов следят за происходящим "без особого внимания", 15% заявили, что не следят вовсе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в то, что Россия якобы побеждает в войне с Украиной, убеждены не только Россияне. С тезисом "россияне побеждают" в прошлом месяце публично выступил глава правительства Венгрии Виктор Орбан. При этом российской армии он приписал "победу" не только над украинцами, но и над Европой.

Это, впрочем, отнюдь не мешает Орбану периодически заявлять о военной слабости России перед НАТО – и делает он это с четкой мотивацией и конкретной целью.

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