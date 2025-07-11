'Россияне побеждают': Орбан придумал, что Украина и Европа уже проиграли войну

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова сделал скандальное заявление относительно войны России против нашего государства. Он утверждает, что Украина уже якобы проиграла, а вместе с ней и Европа.

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Об этом Орбан сказал в эфире венгерского радио в пятницу, 11 июля. По его словам, для такой войны нет решения на поле боя, ее можно закончить с помощью дипломатии.

"Россияне побеждают. Украинцы практически проиграли эту войну, а вместе с Украиной эту войну проиграла и Европа. Но пока ни у кого не хватит смелости признать это и сделать из этого вывод", – заявил венгерский политик.

Он подчеркнул необходимость прекращения огня.

Орбан добавил, что говорить, что Украина готова к членству в Евросоюзе – это "большая ошибка или глупость". Свое мнение он аргументировал тем, что в нашей стране сейчас гибнут люди, "ограничены гражданские свободы и проводится принудительная мобилизация".

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что он против вступления Украины в Европейский Союз, потому что это якобы "приведет войну" на их территорию. Он убежден, что украинское государство "представляет угрозу" для них.

В тот же день, 26 июня, саммит Евросоюза не смог принять совместное заявление в поддержку Украины. Венгрия заблокировала его из-за стратегических разногласий с ЕС.

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