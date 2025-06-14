Орбан заявил о военной слабости России перед НАТО: какие истинные мотивы и смысл высказывания лидера Венгрии

Недавние заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в интервью французским медиа о том, что Россия понимает "только язык силы" и "слишком слабая, чтобы напасть на НАТО", вызвали возмущение у российской аудитории, которая долгие годы считала его одним из немногих пророссийских лидеров в Европе, фактически даже своим союзником.

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Об этом шла речь в материале нашего издания, но настоящие мотивы и смысл высказываний лидера Венгрии требуют отдельного детального анализа.

Орбан настаивает на соглашении по Украине между США и РФ в обход Европы

Стоит отметить, что Орбан может считаться пророссийским политиком в основном из-за публичной риторики. На практике он больше прокитайский, ведь Пекин активно инвестирует в экономику Венгрии и рассматривает ее как один из плацдармов для более широкого выхода на рынки Евросоюза. Что касается Украины – венгерский премьер рассматривает ее как регионального конкурента, поэтому вряд ли будет желать нам успехов, экономических или тем более военных. Поэтому он продолжает настаивать на том, что только США и Россия, без участия Европы, смогут завершить войну в Украине.

Вспомним и то, что до 2024 года глава венгерского правительства активно пытался быть посредником в урегулировании войны в Украине, ездил с "миссиями мира" в Киев и в Москву, публично заявлял о возможности диалога. Сейчас, после активных, но не очень удачных дипломатических усилий администрации Дональда Трампа, Орбан значительно снизил свою активность на этом фронте и уменьшил риторику относительно войны в Украине. Но, как следует из его интервью, он по-прежнему считает, что Украина медленно проигрывает войну, и настаивает на американо-российском мирном соглашении в обход Европы.

Орбан и другие "евроскептики" в Европе переживают политический кризис

Личные хорошие отношения Виктора Орбана и Дональда Трампа особо не помогают Венгрии, в частности ее экономике, которая остается критически зависимой от Евросоюза. Все это происходит на фоне локальных поражений на выборах в Румынии и в Германии партий так называемых евроскептиков. Кроме того, можно вспомнить протесты против режима Вучича в Сербии и протесты в Словакии по поводу отказа от антироссийских санкций, где правительство Фицо также балансирует на грани недоверия, о чем уже писало наше издание.

Венгерские граждане довольно неоднозначно воспринимают внешнеполитическую позицию Орбана: провинциальное население тяготеет к позиции России, городская молодежь – к Украине, а в целом отмечается медленный сдвиг в сторону антироссийских настроений и падение рейтинга самого Орбана. К тому же боевые действия в Курской области нарушили прямой газовый транзит в Венгрию, теперь поставки идут через Турцию и Балканы, а возвращение к дешевому российскому газу в ближайшем будущем не ожидается.

Слова Орбана о российской слабости – попытка сорвать увеличение Европой расходов на оборону

Может показаться, что Орбан под давлением обстоятельств постепенно меняет свою позицию на более проевропейскую и намекает на военную слабость России перед объединенной Европой и НАТО. Но все не так просто. С большой долей вероятности слова Орбана о российской слабости могут иметь признаки дезинформации и манипулирования общественным мнением населения европейских стран и отдельных политических сил в Европе. Неудивительно, что заявления о военной слабости России прозвучали тогда, когда страны НАТО рассматривают увеличение расходов на оборону до 5% ВВП, а военная разведка предупреждала о вероятности локального конфликта с Россией на Балтике.

Именно поэтому слова Орбана должны повлиять на настроения "пацифистов" в Европе, дать им аргументы против увеличения оборонных расходов ЕС и НАТО и в целом сорвать усилия по подготовке к вероятному конфликту с Россией.

Российская армия эволюционирует – риск военного обострения в балтийском регионе возрастает

В отличие от 2022 года, когда российские военные неудачи в Украине делали невозможной прямую войну России с НАТО, в 2025 году коренным образом изменилась как военная, так и геополитическая реальность. Россия за три года перевела свой ВПК на военные рельсы, получает от союзников (Иран, Северная Корея) не только снаряды, ракеты и БПЛА, но и живую силу.

Российская армия сочетает два подхода к ведению боевых действий:

– индустриальный (массированные артобстрелы позиций, бомбардировки авиацией, механизированные колонны и штурмы большим количеством пехоты);

– постиндустриальный (массовое применение дронов от тактических до дальнобойных, разведка поля боя в режиме онлайн, успешное использование средств РЭБ и т.д.).

К сожалению, армия НАТО остается верной еще индустриальным доктринам, медленно внедряя опыт украинской войны, особенно в сфере БПЛА, РЭБ и ПВО. Это делает вероятность боевых действий в Сувалкском коридоре гораздо выше, чем в 2022-2023 годах, о чем уже говорилось в нашем материале.

Поэтому слова Орбана о слабости России перед НАТО и Европой могут звучать довольно приятно для Украины, которая сделала многое для ослабления российского военного потенциала. Однако пренебрежение угрозой может привести к локальным катастрофическим потерям ключевых территорий, первой из которых считается Сувалкский коридор, захват которого предоставит России сухопутный путь к Калининградской области, являющейся своеобразным военным плацдармом, угрожающим центру Европы.