Самый низкий с начала большой войны с Украиной: рейтинг Путина продолжает падать

В России продолжается стремительное падение рейтингов кремлевского диктатора Владимира Путина. В течение трех последних недель он стал самым низким за все время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом свидетельствуют данные российского Всероссийского центра изучения общественного мнения. Данные приводит оппозиционный телеканал "Дождь".

Рейтинги Путина падают дальше

Как выяснилось, с 30 марта по 5 апреля рейтинг одобрения деятельности диктатора сократился до 67,8%. Это самое низкое значение с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

В предыдущие недели ВЦИОМ также фиксировал снижение рейтингов главы Кремля. С 19 по 22 марта рейтинг опустился до 70,1%. Последнее сильное падение рейтингов совпадает с усилением блокировок мессенджера, отключениями интернета в России и продолжающимся ростом цен.

Напомним, в среду, 1 апреля, начала действовать блокировка мессенджера Telegram на территории России. Граждане страны-агрессора массово жаловались как на работу мобильного приложения, так и на невозможность воспользоваться Telegram Web.

Чаще всего пользователи сообщали о невозможности отправить сообщение и проблемах с открытием мессенджера. Они отмечали, что теперь Telegram работает исключительно через VPN.

Кроме того, в результате усиления контроля над информационным пространством под ограничения попали даже провластные Z-каналы. На фоне блокировок они потеряли около 41% просмотров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Кремль усиливает усилия для ограничения доступа россиян к VPN. К этому процессу привлекают десятки крупных интернет-провайдеров и цифровых платформ РФ, ориентировочный "дедлайн" блокировки VPN – 15 апреля.

