'Артиллерия' бьет по своим: в России под зачистку информационного пространства попали даже провластные Z-каналы

В России в результате усиления контроля над информационным пространством под ограничения попали даже провластные Z-каналы. На фоне блокировок они потеряли около 41% просмотров.

Видео дня

Прокремлевские медиа зафиксировали падение аудитории более чем вдвое. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Усиление цензуры в России

Сначала усиление было направлено на подавление альтернативных точек зрения. Однако постепенно инициатива начала затрагивать и лояльные к власти информационные ресурсы. Алгоритмы и инструменты блокировки все чаще не различают контент по политической позиции, что приводит к потерям среди пропагандистских каналов.

Результат

Одновременно в стране фиксируется общее сужение информационной среды. Речь идет не только о блокировании отдельных платформ, но и о системных ограничениях доступа к интернету, включая периодические отключения мобильной связи.

Белые списки

Дополнительным инструментом контроля становится тестирование так называемых "белых списков", когда пользователям разрешается доступ только к ограниченному перечню ресурсов. Такой подход значительно упрощает регулирование информационных потоков и усиливает зависимость аудитории от контролируемых источников.

В результате даже элементы собственной пропагандистской экосистемы Кремля оказываются под давлением созданной им же системы ограничений.

Напоминаем, что в понедельник, 6 апреля, в России начались серьезные проблемы с интернетом. Не работал целый ряд сервисов – сайты и приложения банков, операторов связи, спутниковых компаний и других организаций.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Кремль усиливает усилия для ограничения доступа россиян к VPN. К этому процессу привлекают десятки крупных интернет-провайдеров и цифровых платформ РФ, ориентировочный "дедлайн" блокировки VPN – 15 апреля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!