Россия расширяет в Казани авиазавод для производства стратегических бомбардировщиков: когда он сможет заработать

Зимой 2024/2025 Россия построила новые крупные производственные корпуса на Казанском авиазаводе. Расширение территории будет продолжаться и должно завершиться только к концу следующего года.

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Издание Yle подчеркнуло, что указанный объект – это один из крупнейших в РФ авиазаводов, где производятся все бомбардировщики страны-агрессора. На его модернизацию выделено примерно миллиард евро.

"Причина расширения – необходимость усилить собственное производство самолетов для военной и гражданской авиации", – заявили журналисты.

Спутниковые снимки показывают, что самое большое из новых зданий – длиной около 320 метров и площадью 19 000 м² – сопоставимо с тремя футбольными полями.

Производство сталкивается с трудностями и отстает от намеченных сроков из-за санкций и нехватки рабочей силы.

Казанский завод изготовляет и модернизирует вражеские стратбомберы (в том числе способные нести ядерное оружие). Именно такие самолеты были повреждены/уничтожены благодаря украинской спецоперации "Паутина", и Казанский авиазавод является единственным, способным восполнить эти потери.

Он занимается двумя типами стратегических бомбардировщиков: выпускает и модернизирует Ту-160М (и Ту-160М2), а также модернизирует старые Ту-22М3.

Что касается гражданской авиации, то завод делает Ту-204 и должен выпускать новые Ту-214, но в этом году почти готов только один такой. По официальным данным, он последний, в котором использовались западные детали.

Ту-214 используют также министерство обороны, ФСБ и специальный летный отряд "Россия", перевозящий должностных лиц РФ.

"На спутниковых снимках видно, что появилось много новой производственной площади. Однако это не решит проблем авиационной промышленности и отрасли в целом", – заявил Yle военный эксперт Марко Эклунд, майор в отставке, который долгое время работал в военной разведке Финляндии и более 20 лет следил за ВС РФ.

Россия больше не получает западные пассажирские самолеты и не может обслуживать старые, а также не способна создавать конкурентоспособные модели ни для гражданской, ни для военной сферы.

"Россия хотела бы выглядеть равной США, но производство старых моделей бомбардировщиков многое говорит о её возможностях", – констатировал Эклунд.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Страна-террорист Россия все больше инвестирует в свою оборонную промышленность. По данным Института изучения войны, агрессор расширяет свои возможности по производству беспилотников, боевых машин пехоты, самолетов и судостроению.

– Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ наращивает производство гиперзвуковой ракеты средней дальности "Орешник". Она была впервые запущена в войне против Украины в ноябре 2024 года.

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