Путин заявил, что Россия запустила в серийное производство ракеты "Орешник" и модернизирует ракетоносцы Ту-160

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия наращивает производство гиперзвуковой ракеты средней дальности "Орешник". Она была впервые запущена против Украины в ноябре 2024 года.

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Об этом глава Кремля сказал во время традиционной встречи с выпускниками военных и силовых вузов, пишет Reuters и росСМИ. По его словам, система "очень хорошо зарекомендовала себя в боевых условиях".

"Серийное производство новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник" продолжается", – сказал Путин.

Россия впервые применила "Орешник" против Украины 21 ноября, когда Путин заявил, что запустил ракету по оборонному предприятию в городе Днепр. Тогда он назвал это "санкционированным ударом" в ответ на первое использование Украиной баллистических ракет американского производства и крылатых ракет британского производства для поражения территории РФ после того, как западные страны дали на это разрешение.

Впоследствии Путин пригрозил дальнейшими ударами, в частности по "центрам принятия решений" в Киеве, если Украина продолжит атаковать Россию дальнобойным западным оружием. Ракеты средней дальности летят на расстояние до 5500 км.

Также глава Кремля хвастался, что "Орешник" невозможно перехватить, и что он якобы обладает разрушительной силой, сравнимой с ядерным оружием, хотя некоторые западные эксперты поставили под сомнение эти утверждения.

В декабре американский чиновник заявил, что это "экспериментальное оружие" не рассматривается как нечто, что изменит правила игры на поле боя, добавив, что Россия, вероятно, имеет лишь несколько таких единиц.

В конце прошлого года Путин заявил, что Россия также может развернуть эти ракеты на территории своего союзника Беларуси во второй половине 2025 года. Беларусь граничит с членами НАТО Польшей, Латвией и Литвой.

Путин снова обещает модернизированные Ту-160М

Кроме этого, по словам Путина, в ракетные войска стратегического назначения РФ будут поставлены современные комплексы "Ярс", а авиацию пополнят модернизированные Ту-160М уже в этом году.

Ту-160М – это модернизированная версия советского сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160, известного как "Белый лебедь". Основные изменения – новых двигателя НК-32-02, современная электроника и система самозащиты.

Проект предусматривает как обновление старых самолетов до версии Ту-160М, так и выпуск новых – Ту-160М2. Их производство возобновили в 2015 году, чтобы усилить стратегическую авиацию до появления нового поколения бомбардировщиков (ПАК ДА).

Ту-160М предназначен для запуска крылатых ракет большой дальности, в частности Х-555, Х-101 и ядерной Х-102, а также в будущем – гиперзвуковых.

Передача в войска модернизированных самолетов годами откладывалась. Так, в январе 2019 года тогдашний министр обороны Сергей Шойгу заявил о том, что первый Ту-160М должен поступить уже в 2021 году. Через два года, в 2023 году, также ожидалась поставка сразу четырех Ту-160М (из них два Ту-160М модернизированных и два Ту-160М2 новой постройки) в срок "до конца года". В декабре 2024 года министр обороны Андрей Белоусов заявил, что "в следующем году примем в состав авиационных стратегических сил четыре стратегических ракетоносца Ту-160М". Уже в этом году минобороны РФ снова обещает передать армии еще четыре стратегических бомбардировщика этого типа.

Как сообщал OBOZ.UA, в стране-агрессоре РФ возрождают ложную версию о том, что Украина намерена использовать против нее "грязную" бомбу. В Институте изучения войны предположили, что Кремль делает это в попытке повлиять на западные дискуссии о предоставлении Киеву дополнительной военной помощи.

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