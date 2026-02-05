Россия превращается в 'общество пенсионеров': разведка раскрыла детали

Демографическая ситуация страны-агрессора России стремительно ухудшается – происходит ускоренное старение общества. В частности, доля населения в возрасте до 35 лет сократилась с 55% (в 1990 году) до 40% в 2025-м.

Темпы этого падения заметно ускорились после 2020 года. Такая динамика "формирует долгосрочные риски для экономики, рынка труда и социальной стабильности страны", отметили в Службе внешней разведки Украины.

Устойчивые тенденции

"Данные наглядно фиксируют устойчивую тенденцию демографического старения России. При сохранении текущих трендов, к 2040 году доля населения в возрасте до 35 лет может снизиться до 30%", – подсчитали в СВР.

Это будет означать переход страны к модели "общества пожилых людей", характерной для наиболее демографически истощенных государств.

Еще одна устойчивая тенденция российского демографического кризиса является резко выраженный гендерный дисбаланс в сторону женщин. Так. начиная с возраста 25–30 лет в России "фиксируется ускоренное вымирание мужского населения".

Страна пожилых женщин

"По оценкам экспертов, медианным жителем России в 2040 году станет женщина в возрасте 50–55 лет. Поэтому, война не только имеет непосредственные военные и экономические последствия, но и является мощным катализатором долгосрочной демографической деградации", – отмечают в СВР.

Формирование "общества пожилых женщин" неизбежно будет менять социальные запросы в стране, добавляют в разведке. России прогнозируется усиление спроса на социальный консерватизм, жесткую стабильность и повышенные меры безопасности – характерные черты стареющих и физически уязвимых обществ.

Влияние на экономику

Более того, при таких демографических условиях потенциал к экономическому обновлению, инновациям и динамичному развитию для России существенно уменьшается, считают в разведке.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин уже публично признал замедление экономики РФ на фоне дефицита бюджета в 2,6% ВВП и падения нефтегазовых доходов почти на 24% в 2025 году. Чтобы закрыть бюджетную дыру, Кремль прибег к повышению налогов и акцизов, "фактически перекладывая финансовое бремя войны и санкций на своих граждан".

