Российскую Сызрань атаковали дроны: есть попадания по НПЗ и подстанции. Видео

Лилия Рагуцкая
Новости России
В российской Сызрани пожаловались на атаку дронов в ночь на 28 декабря. Украинские "птички" посетили Сызранский НПЗ: после прилетов туда помчались "скорые" и пожарные.

Также россияне рассказывали о прилетах по электроподстанциям, после чего в некоторых районах Сызрани пропал свет. Кадры "бавовны" собрал Telegram-канал Exilenova+.

Силы обороны нанесли удары по Сызранскому НПЗ

Россияне Самарской области начали жаловаться на такую дронов после полуночи 28 декабря.

"Хлопки" и "бабахи" в Сызрань доставили воины Сил беспилотных систем, утверждает Exilenova+. Под ударами снова оказался местный НПЗ.

"Птицами первого центра (очевидно, речь идет о 1-м отдельном центре беспилотных авиационных комплексов СБС ВСУ. – Ред.) осуществляется визит на Сызранский НПЗ", – отметил канал.

Россияне, которые заботливо обеспечивали Силы обороны данными объективного контроля и снимали прилеты на видео – не скрывали собственного восхищения работой СБС. Выражали они восторг традиционными для носителей "языка Пушкина и Достоевского" лексемами – в частности, словом "еб*ть"

Очередные удары (а их, по данным Exilenova+, было по меньшей мере два, по крайней мере, о стольких взрывах говорят сами россияне) стали этапом "добивания" Сызранского НПЗ, который, по данным западных СМИ, остановил работу после атаки в начале декабря.

После взрывов в направлении НПЗ помчались по меньшей мере три "скорые" и до десяти пожарных машин. Впрочем, некоторые российские спасатели, как следует из слов россиянки-очевидца, не очень торопились.

Точных данных о том, что именно удалось поразить на важном для врага заводе, пока нет. Однако сами россияне утверждали, что один из ударов пришелся на установку ЭЛОУ-АВТ-5.

"ЭЛОУ-АВТ-5 — это комплексная установка первичной переработки нефти на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), включающая блок ЭЛОУ (электрообессоливания и обезвоживания) и секции АВТ (атмосферной и вакуумной перегонки), предназначена для подготовки сырой нефти, ее обессоливания и разделения на различные фракции (бензин, керосин, дизельное топливо, масляные фракции и гудрон) перед дальнейшей глубокой переработкой", – объяснили в Exilenova+.

Что известно о Сызранском НПЗ

О самом заводе известно, что он является одним из крупнейших предприятий топливного профиля в системе "Роснефти" и ключевой в южном Поволжье. Мощность НПЗ составляет 8,9 млн т. (65,1 млн баров) нефти в год.

Сызранский НПЗ обеспечивает топливом Самарскую, Саратовскую, Пензенскую области и частично регионы Центральной России. Имеет выход на железнодорожные и речные маршруты, что позволяет отгружать продукцию как внутри РФ, так и на экспорт через Волгу и порты Каспия. Производит широкий спектр продукции — бензин, дизель, авиакеросин, мазут, битум; критичен для регионального агросектора и транспорта.

Имеет и военное значение: поставляет топливо на аэродромы и воинские части в Центральном и Южном округах РФ.

Такие показатели не могли оставить Сызранский НПЗ незамеченным Силами обороны. Поэтому завод уже неоднократно находился под атаками украинских дронов .

Уже после первого удара в феврале этого года Сызранский НПЗ приостанавливал работу.

Далее на его территорию дроны прилетали 4 марта, 15, 24 и 30 августа, а также 5 декабря. После последней атаки, по данным СМИ, предприятие снова остановилось, а ремонтные работы, как ожидалось, должны были длиться около месяца. Поэтому в ночь на 28 декабря украинские воины, похоже, несколько "сдвинули" дедлайны возобновления работы этого НПЗ.

В Сызрани – частичный блэкаут

Одним НПЗ "птицы" СБС в этот раз не ограничились. Так, в Exilenova+ публиковали видео, зафиксировавшие удары по электроподстанции в Сызрани.

Также, вероятно, была поражена еще одна подстанция в Сызрани.

После этого в некоторых районах этого российского города исчез свет.

Что говорят в РФ

На момент публикации ни губернатор Самарской области, ни глава города на ночную атаку никак не отреагировали. Хотя повод для реакции точно был – уже хотя бы потому, что из-за "дроновой опасности" почти всю ночь не работал аэропорт в Самаре.

Зато местные паблики, которые в течение ночи старательно делали вид, что ничего не происходит, поделились заявлением российского минобороны о "12 сбитых над Самарской областью" БпЛА, не забыв при этом поблагодарить российскую ПВО.

А вот сами россияне, которые ночью любовались работой российской противовоздушной обороны, вполне могут и не испытывать такой благодарности: на одном из видео в сети россиянка возмущается тем, что сбивать беспилотники оккупанты пытались очень низко – "прямо над домами" – и с ужасом ожидает последствий хаотичной стрельбы.

Всего на ресурсах российского МО ночью "настреляли" 25 БпЛА.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что также дроны массированно атаковали Москву. На российскую столицу летели несколько дронов, россияне заявили о "сбитии" 26 БпЛА.

Атака повлияла на работу аэропортов столицы РФ. В Росавиации сообщили об ограничениях на прием и выпуск самолетов в московских аэропортах "Внуково" и "Шереметьево", а также в аэропортах Ярославля, Калуги и Чебоксар.

Всего более 270 рейсов задержали на прилет и вылет во "Внуково" и "Шереметьево" за время действия ограничений. На запасные аэродромы ушли 69 самолетов, было отменено 42 рейса.

