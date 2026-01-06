Российскую Пензу атаковали дроны: под ударом был подшипниковый завод. Видео

В ночь на вторник, 6 января, в российской Пензе раздавались взрывы. Предварительно, под атакой дронов был Пензенский подшипниковый завод.

Видео дня

Об этом в сети сообщали сами россияне, традиционно публикуя видео со взрывами, пролетом дронов и работой вражеской ПВО. По словам местных жителей, мощные взрывы начали раздаваться после 2 часов ночи, всего было слышно около 10 "хлопков".

Как отметили очевидцы, в небе на востоке Пензы были видны яркие вспышки, а до этого были слышны звуки пролета дронов.

РосСМИ пишут, что это уже вторая волна атаки на город – ранее вечером губернатор области Олег Мельниченко сообщал, что над регионом было сбито три БПЛА.

Местный аэропорт был закрыт на вылет и прием рейсов.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 4 января беспилотники атаковали город Елец в Липецкой области России. По предварительным данным, под ударом оказался завод АО "Энергия", после чего в промышленной зоне вспыхнул пожар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!