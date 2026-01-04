В городе Елец Липецкой области РФ прогремели мощные взрывы: пылает завод 'Энергия'. Фото и видео

Вечером 4 января неизвестные беспилотники атаковали город Елец в Липецкой области России. По предварительным данным, под ударом оказался завод АО "Энергия", после чего в промышленной зоне вспыхнул пожар.

Видео дня

В сети появились видео с места событий, на которых слышна серия взрывов и виден густой черный дым над городом. Очевидцы сообщали о пролете нескольких дронов и возгорании на территории предприятия.

Телеграм-канал Exilenova+ опубликовал видеокадры атаки беспилотников на Елец. На записях зафиксирован пролет дронов, а также взрывы после попаданий.

Подобную информацию также распространил и телеграм-канал ASTRA, который со ссылкой на местных жителей сообщил о пожаре на заводе АО "Энергия". В сообщении говорится: "В Ельце Липецкой области после атаки БПЛА горит завод АО "Энергия"".

После взрывов жители Ельца писали о сильном грохоте и вспышках в небе. Некоторые из них отмечали, что дым был виден из разных районов города, а пожар продолжался некоторое время.

Exilenova+ впоследствии опубликовал дополнительные кадры, на которых видно пламя и задымление на территории предприятия. На видео зафиксирована работа экстренных служб вблизи промышленного объекта.

Что известно о заводе

АО "Энергия" специализируется на разработке и производстве автономных источников питания для бытовой, промышленной и специальной техники. Речь идет, в частности, о продукции для авиации, гражданского речного и морского транспорта, радиотехники, электронных приборов, медицинского оборудования, систем аварийной связи и пожаротушения.

Предприятие входит в число ведущих производителей химических источников тока, а его продукция поставляется как на внутренний, так и на внешние рынки. По данным открытых источников, продукция завода используется также в оборонной промышленности.

В то же время официальные органы власти Липецкой области пока не подтвердили факт поражения предприятия и не сообщили о возможных последствиях атаки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как 23 мая в городе Елец дроны атаковали завод "Энергия" военно-промышленного комплекса страны-агрессора. Находясь под санкциями нескольких стран, предприятие производит аккумуляторы для беспилотников, авиации, флота и элементы, используемые в системах РЭБ, "Искандерах", "Кинжалах" и так далее.

Согласно видеокадрам, опубликованным россиянами в соцсетях, в районе предприятия было около десятка взрывов и вспыхнул пожар. Местные власти заявляли лишь о "падении обломков БПЛА", в то же время украинские источники отмечают, что после атаки завод прекратил работу.

