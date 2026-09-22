Результат партии Путина на "выборах" без фальсификаций был бы почти вдвое меньше – НЕ

Кремль сфальсифицировал результаты псевдовыборов в Государственную думу, прошедших 18–20 сентября. Без нарисованных голосов результат путинской партии "Единая Россия" мог составлять около 34% вместо официальных 57,8%.

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Такими подсчетами поделилось издание "Новая-Европа". Журналисты используют метод выявления электоральных аномалий на основе законов статистики, разработанный физиком Сергеем Шпилькиным.

Ученый определил, что долю реальных голосов можно посчитать, зная распределение голосов за разные партии по явке и результату. В основе лежит простое предположение: в случае честного голосования уровень поддержки кандидата не должен слишком сильно зависеть от общей явки на участке.

Честные подсчеты избирательных участков будут образовывать ровное "ядро", а фальсификации – так называемый хвост кометы.

"Метод Шпилькина, который мы использовали, в первую очередь позволяет детектировать вбросы бюллетеней", – уточнила "Новая-Европа".

Примерный результат "Единой России", очищенный от фальсификаций, составляет 34%. Это в 1,7 раз меньше официального результата в 57,8% голосов.

Как писал OBOZ.UA:

– На новых "выборах" кремлевский Центризбирком ожидаемо нарисовал "победу" путинской партии "Единая Россия". В украинском МИД подчеркнули, что так называемые выборы на временно оккупированных территориях Украины являются незаконными, а их результаты – ничтожными.

– О том, как происходили фальсификации голосов на российских псевдовыборах 18–20 сентября, читайте в материале по ссылке.

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