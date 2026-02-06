Разведка: банковский кризис в РФ уже начался

Еще в прошлом году банковская система страны-агрессора России потеряла ключевые признаки устойчивости, несмотря на успокаивающую риторику регулятора. Ухудшение финансовых результатов произошло на фоне условий, вызванных жесткой монетарной политикой: резкого роста отчислений в резервы и повышения стоимости ресурсов.

В прошлом году чистая прибыль российских банков сократилась на 8% по сравнению с 2024 годом и составила 45 млрд долларов, тогда как рентабельность капитала упала до 18%. Об этом рассказывает Служба внешней разведки Украины.

Не замедление, а дисфункция

"Эти показатели свидетельствуют не о циклическом замедлении, а о начале более глубокой дисфункции сектора", – отмечают в СВР.

Данные разведки свидетельствуют, что одновременно в банковском секторе страны-агрессора ухудшается и качество кредитного портфеля. Доля проблемных кредитов выросла до 11%, по необеспеченным займам – до 12%. Такие уровни дефолтов несовместимы с официальными заявлениями о стабильности и указывают на системный характер проблем, которые больше нельзя объяснить отдельными сегментами или временными шоками.

Аналитики приближенного к Кремлю Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования фактически признали начало системного банковского кризиса. По их оценкам, текущая видимая стабильность держится не на фундаментальном оздоровлении, а на доминировании государственных банков, массовых реструктуризациях проблемных активов и регуляторных послаблениях. Такая модель лишь откладывает кризис и одновременно повышает риск быстрого и масштабного оттока депозитов в случае обострения ситуации.

Искусственная устойчивость

"Задекларированная устойчивость российской банковской системы на вид искусственная. Центральный банк РФ фактически перешел к режиму ручного управления рисками, позволяя банкам скрывать проблемные кредиты под видом реструктуризаций. В этих условиях официальные данные лишь маскируют реальный масштаб потерь", – констатируют в СВР.

Согласно прогнозам разведки, банковский сектор России неизбежно потребует дополнительной государственной поддержки, что усилит фискальное и макроэкономическое давление на экономику страны-агрессора и закрепит кризис как долгосрочный фактор.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин уже публично признал замедление экономики РФ на фоне дефицита бюджета в 2,6% ВВП и падения нефтегазовых доходов почти на 24% в 2025 году. Чтобы закрыть бюджетную дыру, Кремль прибег к повышению налогов и акцизов,"фактически перекладывая финансовое бремя войны и санкций на своих граждан".

Отметим, что демографическая ситуация страны-агрессора также стремительно ухудшается – происходит ускоренное старение общества. В частности, доля населения в возрасте до 35 лет сократилась с 55% (в 1990 году) до 40% в 2025-м.

