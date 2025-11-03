Пытки или контракт: отправку на войну в Украину в Чечне начали открыто использовать как наказание

Из Чечни на войну против Украины поехали уже почти 23 тысячи местных жителей – власти уверяют, что они сделали это добровольно, а перед этим прошли подготовку. Однако за официальными цифрами и заявлениями скрываются истории о похищении, шантаже и принудительной отправке на фронт.

Видео дня

Об этом сообщает проект Радио Свобода "Кавказ.Реалии". Там отметили, что сначала власти Чечни обещали военным щедрые выплаты, льготы и почет, как участникам "великого джихада". Однако довольно быстро в Грозном перешли к угрозам и оскорблениям: "тунеядцев" из малообеспеченных семей, которые отказываются от участия в войне, Рамзан Кадыров обещал лишить социальной помощи.

Недавно на свадьбе в Курчалоевском районе произошла драка. Ее причины неизвестны, но начальник местного РОВД Рустам Агуев считает, что все из-за безделья.

"Настоящие мужчины дерутся на ринге или проявляют себя в войне, а тут что я вижу? Мужчины, которые нигде не работают, в обтягивающих штанах собрались и дерутся! Я такого не позволю в этом районе! Если ты мужчина, покажи себя в Украине! Я сделаю так, что их увидят там. Если есть еще желающие подраться, сообщите мне, и я вас всех отправлю", – заявил он в аудиосообщении, которое распространили в соцсетях.

Так отправку на войну в Чечне начали открыто использовать как наказание.

До того, в октябре 2024 года, Кадыров приказал местным силовикам отправлять на фронт жителей, замеченных в административных нарушениях или тех, кто ведет "ленивый и аморальный образ жизни". В перечень попали нарушители ПДД, те, кто неправильно припарковался, те, кто употребляет наркотики.

Кадыров заявил, что таким людям нужно предложить два пути: тюрьма или служба в зоне боевых действий, где "можно показать храбрость".

Перед этим выбором еще с 2022-го года оказывались люди, похищенные силовиками. Среди доступных им вариантов, кроме войны и сфабрикованного уголовного дела, были также пытки в "секретных тюрьмах" или откуп.

Откупиться в Чечне можно и от отправки в Украину. Родственница одного из таких "добровольцев", которого похитили силовики, озвучила сумму в 800 тысяч рублей.

Руководитель "Ассоциации чеченских демократов" Хусейн Исханов, который живет в Европе, отметил, что в республике действительно существует такая "коррупционная культура". До войны люди платили за то, чтобы пойти или не пойти в армию, устроиться на работу или "откосить" от уголовного дела.

По мнению Исханова, заработок – это не главная мотивация властей Чечни для записи в "добровольцы" все большего количества жителей.

"Кадыров торгует душами в обмен на рейтинг в Кремле. Заработок здесь не является приоритетом. Они на войну тратят больше, чем зарабатывают. К тому же, эта система позволяет снизить количество политически активных, потенциально опасных молодых мужчин: они либо покидают республику, либо погибают на фронте. К тому же, можно избавиться от всех, кто засветился в антиправительственных кругах", – напомнил собеседник издания.

Как сообщал OBOZ.UA, в России усиливают скрытую мобилизацию населения для обеспечения оккупационной армии, продолжающей нести потери, постоянным пополнением личного состава. Формальным основанием для этого стало введение непрерывного призыва на срочную службу в течение всего года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!