Кремль усиливает скрытую мобилизацию россиян для восполнения потерь оккупационной армии – 'Атеш'

В России усиливают скрытую мобилизацию населения для обеспечения несущей потери оккупационной армии постоянным пополнением личного состава. Формальным основанием для этого стало введение непрерывного призыва на срочную службу в течение всего года.

Концентрироваться российские власти и военкоматы будут на небольших населенных пунктах, срочников будут принуждать подписывать контракты. Подробности реализации механизма со ссылкой на своих агентов в российских военных комиссариатах и некоторых структурах власти в РФ сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Что известно

Поддержанный российским Советом Федерации (верхняя палата российского парламента – Федерального собрания) закон о призыве на срочную службу в течение всего 2026 года, открывает для Москвы новые возможности для проведения скрытой мобилизации свежего "пушечного мяса". На подобные ухищрения Кремль вынужден был пойти из-за непопулярности идеи объявления мобилизации среди российского населения.

"Режим переходит к непрерывному пополнению личного состава, чтобы компенсировать невосполнимые потери на фронте и закрыть нужды. Основная цель этого шага — резкое увеличение числа контрактников путем давления и принуждения срочников к подписанию контрактов во время службы", – отмечают в "Атеш".

Часть срочников, по данным движения, также направят "защищать" от дроновых ударов российские стратегические объекты, в том числе нефтебазы и НПЗ, уязвимые для таких атак.

"Чтобы избежать внимания в крупных городах, режим усилит призыв в малонаселенных регионах, а также готовит ужесточение наказания за уклонение от службы. Это происходит на фоне бюджетного дефицита, не позволяющего оплачивать высокие контракты. Круглогодичный призыв, по сути, является непрерывной, скрытой мобилизацией. Режим цинично планирует использовать население РФ для восполнения своих провалов, не объявляя о военном положении", – отмечено в сообщении "Атеш".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия готовит мобилизацию резервистов для участия в войне против Украины. Как отметили в ISW, создание механизма небольших непрерывных мобилизаций станет серьёзным изменением в стратегии России по формированию вооружённых сил, которая до сих пор была направлена ​​на привлечение новобранцев за счёт увеличения финансовых стимулов и бонусов. Таким образом Кремль избегал массовой принудительной мобилизации после сложного принудительного призыва в конце 2022 года.

Недавно же комиссия кабинета министров России по вопросам законопроектной деятельности приняла новый проект поправок, который фактически устраняет существующие правовые барьеры, препятствующие использованию резервистов для участия в боевых действиях в отсутствие официально объявленной мобилизации или войны.

