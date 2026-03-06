Путин дал 'сигнал' о будущих планах: в ISW объяснили, что означает увеличение численности российских войск

Российский диктатор Владимир Путин 4 марта подписал указ об увеличении численности вооруженных сил РФ. Российская армия при этом "вырастет" менее чем на 3 тысячи человек по сравнению с 2024 годом.

Упомянутый указ, вероятно, связан с расширением структуры российских сил и формированием новых военных округов и соединений. Подробности раскрыли в Институте изучения войны (ISW).

Что известно

Аналитики отметили, что 4 марта Путин подписал указ о незначительном увеличении численности российских вооруженных сил в рамках текущих военных реформ в России.

Согласно указу, в целом российская армия вырастет до 2 391 770 человек, из них военнослужащих будет насчитываться 1 502 640. То есть численность ВС РФ вырастет всего на 2 640 человек по сравнению с последним увеличением в 2024 году.

"Россия расширяла численность вооруженных сил почти ежегодно с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, и расширение в 2026 году является наименьшим на сегодня", – отметили аналитики.

В ISW также напомнили, что Путин подписывал указы об увеличении численности российских вооруженных сил на 137 тыс. человек в 2022 году, 170 тыс. в 2023 году и 180 тыс. в 2024 году.

"Расширение конечной численности Вооруженных сил России, вероятно, связано с расширением структуры российских сил, объявленным во времена тогдашнего министра обороны РФ Сергея Шойгу в январе 2023 года, поскольку формирование новых российских военных округов, соединений и подчиненных частей требует большего количества личного состава для их полного укомплектования. Поэтому указ от 4 марта вряд ли повлияет на ситуацию на поле боя в Украине в ближайшей перспективе и, скорее, ориентирован на долгосрочные усилия России по усилению своих сил для будущих конфликтов, в частности с НАТО", – резюмировали в ISW.

