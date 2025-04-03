Страна-террорист Россия сильно отстала от остального мира в области развития искусственного интеллекта. Преградой для развития ИИ в РФ стали не только глобальные санкции, но и паранойя кремлевского диктатора Владимира Путина.

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Главарь Кремля не только сам не пользуется интернетом и смартфоном, но даже заставил людей из своего окружения сменить компьютеры на печатные машинки. Об этом говорится в материале Financial Times.

Несмотря на утверждения Кремля о том, что санкции не ударили по экономике РФ, факты говорят об обратном. В частности, крупнейший российский финансовый гигант "Сбербанк" с начала полномасштабной войны в Украине смог закупить только 9000 графических процессоров, в то время как американская корпорация Microsoft закупила почти 500 тыс. только в 2024 году.

Москва пытается обходить санкции за счет новых торговых партнеров, но у них нет доступа к большим количествам передовых полупроводников. Более того, с 2022 года Россия потеряла около 10% своих технических специалистов из-за эмиграции.

В результате этих факторов Россия заняла 31-е место в мире по уровню развития искусственного интеллекта в рейтинге Global AI Index компании Tortoise Media, уступая всем крупным экономикам и даже таким небольшим странам, как Португалия, Норвегия, Ирландия и Люксембург.

Научно-технический прогресс все больше связан с вычислениями, а это значит, что доступ к чипам станет ключевым стратегическим фактором для военных всего через пару лет. Ведущие деятели в области ИИ регулярно делают гораздо более радикальные заявления. Некоторые специалисты считают, что человечество находится на пороге революции в автономных системах вооружения.

Если прогнозы экспертов сбудутся, у России не будет инструментов для разработки армии 21-го века. При этом если война против Украины будет заморожена на несколько лет, разрыв в возможностях между европейскими и российскими военными может вырасти на порядок. Поэтому для противников России открывается возможность применить стратегию сдерживания путем воспрещения.

Лишив Россию доступа к передовым чипам, необходимым для ИИ, страны Запада могут лишить ее ключевого стратегического инструмента и удержать ее от будущей агрессии. Если ИИ станет стратегическим инструментом, шансы России стать современной великой державой упадут.

Ранее сообщалось, что устранение или даже ликвидация диктатора Владимира Путина не изменит общий политический курс России. На сегодняшний день главарь Кремля имеет окружение, которое не готово менять курс страны.

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