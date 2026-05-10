Путин выдал, что на параде не было техники, потому что она занята 'окончательным разгромом Украины'

На параде на Красной площади в Москве 9 мая не было военной техники, потому что ВС РФ должны сосредоточить силы на "окончательном разгроме" Украины. Такое оправдание озвучил кремлевский диктатор Владимир Путин.

Вечером в субботу, выступая перед пропагандистами, российский главарь заявил, что парад изменил свой традиционный формат по нескольким причинам. Смотр проходил в сокращенной программе.

Это, мол, происходило "не только из соображений безопасности", а прежде всего потому, что "вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения "специальной военной операции".

Путин заверил, что соответствующее решение приняли якобы до "провокационных заявлений" представителей Киева.

Также диктатор сказал, что минобороны РФ не докладывало ему о каких-либо "провокациях" с украинской стороны во время празднований, посвященных окончанию Второй мировой войны. Путин пообещал, что ознакомится с дополнительными докладами от военных, когда вернется на рабочее место.

Конечно же, Путин повторил свои уже привычные побасенки о том, что с Россией "руками украинцев" воюют "глобалистские элиты" Запада. В то же время Соединенные Штаты, утверждает он, не заинтересованы в противостоянии Москвы и Киева.

