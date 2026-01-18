Экс-канцлер Германии Шредер скрыл документы о переговорах с Путиным

В Германии вспыхнул новый скандал вокруг деятельности бывшего канцлера Герхарда Шредера. Речь идет об официальных документах времен его пребывания на посту, в частности материалы о переговорах с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Часть этих архивов до сих пор остается недоступной для Бундестага и общественности. Об этом сообщает ВВ.

Так, правительство Германии отложило презентацию отчета о местонахождении и состоянии официальных документов, связанных с деятельностью Герхарда Шредера на посту федерального канцлера. Этот вопрос был снят с повестки дня бюджетного комитета Бундестага из-за неполного осмотра архивов, находящихся в фонде Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Согласно планам, комитет должен был получить подробную информацию о документах из бывшего офиса Шредера. После того как в июне 2025 года СДПГ закрыла его офис в Бундестаге, экс-канцлер распорядился передать материалы в Фонд Фридриха Эберта, связанный с партией.

В то же время он не выполнил требования Федерального архива Германии о передаче официальных документов на государственное хранение.

В Федеральном канцлерстве объяснили, что пока не могут подготовить полноценный отчет, поскольку обзор партийного архивного фонда еще не завершен. Ознакомление с материалами запланировано на первый квартал 2026 года, а представление отчета бюджетному комитету Бундестага ожидается не раньше февраля.

Ситуация вызвала критику со стороны оппозиции. Депутат Бундестага от Партии зеленых, эксперт по бюджетным вопросам Себастьян Шефер подчеркнул, что прозрачность и надлежащее управление архивами должны быть безусловным приоритетом для федерального правительства. По его словам, правящая коалиция должна предоставить исчерпывающие объяснения относительно судьбы этих документов.

Еще в мае 2022 года бюджетный комитет Бундестага требовал от Федерального канцлерства обеспечить сохранность официальных документов, связанных с деятельностью Шредера. Впоследствии канцлерство обратилось в его офис с требованием передать 178 конкретных архивных папок, однако, по данным журналистов, это требование так и не было выполнено.

В папках содержатся протоколы встреч, личная переписка, рукописные заметки и документы о переговорах, в частности краткое изложение контактов Герхарда Шредера с президентом России Владимиром Путиным.

Как писал OBOZ.UA, ранее Герхард Шредер заявил, что его друг, кремлевский диктатор Владимир Путин совершил "роковую ошибку", начав войну против Украины. В то же время немец выразил уверенность в том, что Российская Федерация не будет воевать с НАТО.

