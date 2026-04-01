Путин потерял 13% рейтинга на фоне усталости россиян от войны: опрос

В стране-агрессоре России социологи фиксируют "постепенное, но устойчивое снижение доверия россиян к власти и ключевым государственным институтам". Так, доля граждан, которые негативно оценивают ситуацию в стране, выросла до 24%. Это плюс шесть процентных пунктов по сравнению с ноябрем 2025 года.

Причем доля россиян, которые считают, что страна движется в правильном направлении, в годовом измерениисократилась на 13 пунктов и составляет 61%. Об этом свидетельствуют мартовские опросы социологов, отмечает Служба внешней разведки Украины.

Рейтинги Кремля

В СВР ссылаются как на оппозиционную организацию российских социологов "Левада-Центр", так и провластную структуру ВЦИОМ. Согласно данным первой, рейтинг диктатора страны Владимира Путина опустился до 80% – минус семь процентных пунктов с ноября 2025 года. А уровень неодобрения вырос до 15%. Аналогичная динамика прослеживается в отношении правительства: уровень одобрения снизился до 66% (потеряв 12 пунктов с мая 2025 года), а неодобрение выросло до 29%.

Рейтинг Госдумы просел до 53%, поддержка губернаторов сократилась до 66% и т.д.

Аналогичные тренды фиксирует и прокремлевский ВЦИОМ: по его данным, 20,1% респондентов заявили о недоверии к Путину, еще18,3% – о неодобрении его деятельности.

Показательно, что старшие россияне демонстрируют более высокую лояльность к власти, и именно молодежь "значительно чаще занимает критическую позицию", добавляют в СВР.

Инерционная лояльность

Сейчас в стране-агрессоре наблюдается так называемая "инерционная лояльность". То есть, формально высокие рейтинги сохраняются, однако их социальная база постепенно сужается.

"Это повышает уязвимость кремлевской системы к точечным кризисным ситуациям, прежде всего экономическим. Параллельно снижается эффективность информационного контроля: даже при высоком уровне декларируемой поддержки растет доля тех, кто не воспринимает официальные нарративы", – считают разведчики.

Война и интернет

Среди ключевых факторов недовольства властью в РФ сейчас является "рост финансовой нагрузки на население из-за налоговой политики", а также "усиление ограничений доступа к интернету на фоне накопленной усталости от российско-украинской войны".

"В обществе усиливается ощущение социальной несправедливости, что подрывает доверие к решениям власти даже тогда, когда они имеют стабилизационный характер", – подчеркивают в СВР.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 марта в России попытались организовать протесты против блокировок интернета. Никаких массовых митингов не было; несмотря на это на Болотной площади в Москве силовики задержали 13 человек, в Санкт-Петербурге – двух, в Калуге – еще двух, в Воронеже – одного.

