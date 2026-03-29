В России люди вышли на митинги против блокировки интернета: есть задержанные

В России 29 марта попытались организовать протесты против блокировок интернета. Никаких массовых митингов не было; тем не менее, на Болотной площади в Москве силовики задержали 13 человек, в Санкт-Петербурге – двух, в Калуге – еще двух, в Воронеже – одного.

Видео дня

Во многих городах полиция, ОМОН и ультраправая провластная "Русская община" усилили патрулирование улиц. Об этом пишет "ОВД-Инфо".

Что известно о задержанных

Москва

В столице РФ среди 13 задержанных как минимум двое являются несовершеннолетними. Еще один схваченный силовиками житель Москвы держал в руках плакат "Нет войне".

Также известно о задержании на Болотной площади 72-летнего правозащитника и публициста Александра Подрабинека. Он доставлен в ОВД по району Якиманка. Вместе с правозащитником задержан еще один мужчина, у которого в руках был флаг Российской Федерации.

Подрабинеку полицейские сообщили, что его увезли якобы потому, что он фотографировал людей на Болотной площади. Также силовики заявили, что хотят получить информацию "о предыдущих преступлениях". Вечером Подрабинека отпустили.

По данным росСМИ, на площади и в ее окрестностях у молодых людей проверяли документы и сумки, а полицейские в штатском снимали прохожих на видео.

Позже "ОВД-Инфо" выяснил, что среди задержанных были тетя и племянник – Екатерина и Артур Вагнеры. У парня инвалидность второй группы. В ОВД "Мещанский" полицейские похитили у него банковскую карточку, били по затылку и угрожали избиением, которое заснимут на видео. Артур утверждает, что таким образом его вынудили дать признание в том, что прийти на акцию "заставила" тетя. После этого Артура отпустили из отдела, судьба Екатерины Вагнер остается неизвестной.

Кроме того, в ОВД "Якиманка" избили Владислава Азарочкина. По словам мужчины, его избивали несколько силовиков, один из которых был в штатском. Они угрожали ему пытками и изнасилованием. На участника митинга составили протоколы о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП) и мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ).

Санкт-Петербург

На площади Ленина неназванный мужчина был задержан людьми в штатском, которые отвели его в полицейский микроавтобус. Перед этим другой молодой человек развернул российский флаг.

Вскоре задержанного отпустили. Он рассказал, что ему угрожали административным протоколом и военкоматом.

Второго мужчину задержали на набережной недалеко от площади Ленина.

Калуга

В Калуге задержали политика Константина Ларионова и волонтерку "Штаба кандидатов", клеивших листовки против блокировок. Их отпустили без протоколов.

Воронеж

В центре Воронежа задержали активиста Никиту Несмеянова, проводившего одиночный пикет против блокировок. Он вышел с либертарианским флагом и плакатом "Хватит нас замедлять. Хватит нас блокировать. За свободный интернет!!! Против блокировок. Против цензуры!!!". Полицейские взяли у него объяснения (протокол о правонарушении не составляли), после чего отпустили.

Массовые протесты не состоялись из-за запрета властей

Ранее движение "Алый Лебедь" объявило 29 марта днем митингов против блокировок интернета в РФ. Активисты в разных российских городах пытались согласовать акции, но во всех получили отказы. Власти объясняли это самыми разными причинами: от опасности ударов беспилотников до ремонтных работ и пандемии ковида. Ко многим организаторам впоследствии приходила полиция, нескольких заявителей задержали и впоследствии арестовали на 15 суток.

В воскресенье силовики перестраховались и усилили контроль на улицах, выборочно проверяли документы у прохожих, не разрешали собираться в группы. В некоторых городах (в частности в Мурманске) глушили мобильную связь.

Как писал OBOZ.UA, россияне глушат интернет и сотовую связь в районе особой экономической зоны "Алабуга", где изготавливают дроны-камикадзе типа "Шахед". "Алабуга" расположена возле города Елабуга в Республике Татарстан.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!