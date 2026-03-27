Рейтинги Путина упали до минимума за время большой войны против Украины: что показал опрос

Рейтинги российского диктатора Владимира Путина упали до минимальных за время полномасштабной войны против Украины значений. Падение доверия к нему зафиксировал даже государственный ВЦИОМ.

Более низких показателей доверия к диктатору и одобрения его действий не фиксировалось даже после позорной реакции Кремля на мятеж владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина или во время операции Сил обороны Украины в Курскоой области. Об этом пишет российское издание "Агентство".

Рейтинг Путина опустился до минимальных за время полномасштабной войны против Украины

Безусловно, данные исследований государственного Всероссийского центра изучения общественного мнения вряд ли можно считать объективными. Однако даже эта госструктура РФ вынуждена была отобразить снижение рейтингов доверия к Владимиру Путину и одобрения его деятельности на посту президента до минимальных за время полномасштабной войны.

"Уровень одобрения деятельности президента в период с 19 по 22 марта упал на 1,9 п.п. по сравнению с прошлым периодом (9-15 марта) и достиг 70,1%, говорится в опубликованных результатах опроса. Уровень доверия Путину за тот же период снизился на 1,7 п.п. и достиг 75%. Последний раз оба показателя опускались ниже 20 февраля 2022 года, то есть за четыре дня до войны. Тогда уровень одобрения составлял 64,3%, а уровень доверия — 67,2%", – отмечает издание.

В "Агентстве" подчеркнули, что таких низких рейтингов у Путина не было ни во время мятежа Евгения Пригожина ( тогда рейтинг одобрения деятельности опускался до 72,6%, рейтинг доверия — 75,5%), ни во время операции ВСУ в Курской области (рейтинг доверия опускался до 75,5%, рейтинг одобрения деятельности — до 72%).

При этом уровень недоверия и неодобрения, пишет "Агентство", также достиг "рекордных с вторжения в Украину значений".

"Рекордной за все время войны стала и доля респондентов, которые не одобряют деятельность Путина и не доверяют ему. Тех, кто не одобряет его работу, оказалось 18,3% (рост на 1,2 п.п. за неделею), тех, кто не доверяет ему — 20,1% (рост на 1,7 п.п.)", – пишет издание.

"Потянул" Путин за собой и премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Согласно ВЦИОМ, его деятельность одобряют 46,1% россиян, доверяют же главе российского правительства 55% опрошенных. Оба этих показателя, как и в случае с Путиным, являются самыми низкими за время полномасштабной российско-украинской войны.

За путинскую партию "Единая Россия" в ближайшие выходные готовы были бы проголосовать 29,3% избирателей, тогда как в начале года таких было 33,8%.

В "Агентстве" предположили, что на рейтинги диктатора могли повлиять в том числе блокировки интернета, которые одновременно позволили "Новым людям" стать партией номер два в рейтинге ВЦИОМ. Эта партия, созданная при поддержке Кремля, проводит публичную кампанию против блокировок.

"Кроме того, Кремль отказывается сворачивать войну, хотя успехов на ней все меньше (а в феврале Россия даже потеряла территорию впервые с начала 2024 года). Чтобы найти деньги на продолжение войны, власти в прошлом году подняли налоги, а в этом году вынуждены сокращать расходы", – пишет издание.

Тезис о том, что Россия "впервые с начала 2024 года потеряла территорию", который приводит "Агентство", не соответствует действительности. Достаточно вспомнить хотя бы ликвидацию Силами обороны так называемого "добропольского выступления" в конце сентября-начале октября прошлого года.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале марта текущего года количество россиян, выступающих за проведение мирных переговоров с Украиной, обновило рекорд.

Так, 67% россиян выступают за мирные переговоры с Украиной, что на 6% больше, чем в предыдущем месяце. Доля тех, кто поддерживает продолжение войны, снизилась на 5% и сейчас составляет 24%.

