Путин не осознал уроков Второй мировой для СССР и не может победить Украину – The Telegraph

Российский диктатор Владимир Путин, известный своей "преданностью" наследию Второй мировой войны, вероятнее всего, не осознал ее уроков. Не смотря на то, что у него едва ли одна из самых больший армий в мире, он не просто не может достичь своей цели захватить Украину, но несет на фронте огромнейшие потери, которые уже превысили отметку в один миллион.

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Об этом пишут в статье для The Telegraph полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон и историк Джеймс Холланд. По их словам, для армии такого размера по численности личного состава и оснащению – это очень большая цена за менее чем пятую часть территории Украины.

Война в Украине продолжается уже более трех лет, а Россия не может одержать победу из-за проблем в подготовке и командовании. Нэффективность обусловлена системными проблемами в армии, жестокостью, низким уровнем подготовки и коррупцией, что приводит к колоссальным потерям и поражениям.

"Когда дело доходит до сути, российские военные всегда полагались на массовость и жестокость. Они исторически стремились к амбициозным интеллектуальным основам своей военной мощи, но это, как правило, давало сбои при первом же соприкосновении с реальностью. В случае с Красной армией 1920-х и 30-х годов многие радикальные военные идеи были утрачены в сталинских чистках. Единственной армией, которая получила какие-либо ценные знания о будущем войны из экспериментальных учений, проведенных в СССР в то время, был Вермахт", – говорится в материале.

Сегодня же хваленая "доктрина Герасимова" потерпела неудачу, столкнувшись с гражданской армией, решившей противостоять войне неспровоцированной агрессии, развязанной против ее независимого суверенного государства.

Эксперты пишут, что в последнее время все чаще переосмысливают советскую победу во Второй мировой войне, а также характер боевых действий в том конфликте и вообще историю российских войн с начала ХХ века. По их словам, кроме Второй мировой, история войн России поражает поражениями и огромными потерями.

Так, РФ потерпела позорное поражение от рук Японии в 1905 году, которое во многом привело к русской революции 1905 года. Участие Российской империи в последующей Первой мировой войне стало катастрофой, которая привела к потерям в 5,5 миллионов человек, поражению на поле боя и свержению царского режима; по Брестскому мирному договору 1917 года Россия также уступила Германии и ее союзникам большие территории.

Общая черта этих событий — руководство равнодушно относилось к огромным потерям среди рядового состава.

Что касается Украины, то хотя РФ имеет одну из крупнейших армий мира, за более чем три года захватила лишь около 20% страны. Сама Россия была поражена контратаками, а ее потери впечатляют: более миллиона личного состава, из них более 500 тысяч погибших, более 10 тысяч танков, 21 500 бронированных боевых машин, 41 000 других транспортных средств, 24 500 артиллерийских систем и 370 самолетов, включая часть стратегического ядерного бомбардировочного флота.

Чтобы представить масштабы, потери 10 000 танков превышают производство самого массового немецкого танка во время Второй мировой войны.

"Очевидно, что ключевой особенностью почти всех этих войн является высокий уровень потерь. Любой, кто прочитает этот перечень смертей и разрушений, а также большое количество поражений, вполне может прийти к выводу, что Россия просто плохо умеет воевать. И это правда", – пишут полковник и историк.

Пока на Западе разумно используют технологии, глобальные возможности, механизацию и логистику, чтобы минимизировать риски для своих солдат, Красная армия продолжала политику невероятных потерь. Союзники использовали принцип "сталь, а не плоть", а СССР и ныне Россия стремились иметь и то, и другое, из-за чего потери были колоссальными.

В истории Красная армия потеряла значительно больше жизней, чем Западные союзники или даже немцы, которых они побеждали.

Чтобы быть эффективной армией, способной маневрировать и опережать врага, нужно много тренировок. Например, подготовка британского танкового полка для действий в составе объединенного подразделения с пехотой, артиллерией, беспилотниками и другими силами занимает более года. В то же время российских призывников обучают всего несколько дней и сразу бросают в бой, некоторые даже не умеют чистить оружие.

Командование российской армии жестко централизовано и базируется на слепом подчинении. Старшие офицеры часто занимаются мелкими тактическими задачами, которые в британской армии выполняют младшие командиры. Инициатива не только не поощряется, но и наказывается.

"В последние десятилетия мы слишком уважительно относились к Красной Армии и ее современной преемнице. Победа РФ во Второй мировой войне была полной, но она не должна была стоить так дорого в человеческих жизнях. Красная армия была продуктом жестокой, коррумпированной страны, которая не ценила жизни своих солдат — и была, по сути, крайне некомпетентной. И сегодня ситуация не изменилась. Путин, столь преданный наследию Великой Отечественной войны, ничему не научился", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, Хэмиш де Бреттон-Гордон считает, что Путин панически боится за свою жизнь и перестал доверять даже ближайшему окружению. Такая позиция главного военного преступника РФ свидетельствует о том, что он находится в крайне сложном положении.

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