Путин выглядит довольно параноидально, он чувствует приближение врагов, – британский полковник

Российский диктатор Владимир Путин панически боится за свою жизнь и перестал доверять даже ближайшему окружению. Такая позиция главного военного преступника РФ свидетельствует о том, что он находится в крайне сложном положении.

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Причем для Путина это было неизбежно, ведь, совершая ужасные преступления, он порождает вокруг себя все больше врагов. Об этом в интервью "24 каналу" рассказал полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.

По его словам, такие тираны, как Путин, являются уязвимыми, ведь сами плодят вокруг себя враждебно настроенное окружение. Британский офицер уверен, что кремлевский диктатор имеет врагов среди тех, кто находится рядом.

"Сейчас Путин выглядит довольно параноидально. Ходят слухи, что он даже имеет двойников. Если ты уже не доверяешь собственной охране, то это признак, что ты находишься в крайне сложном положении", – заявил полковник британской армии.

Бреттон-Гордон отметил, что недавний взрыв в Москве правительственного лимузина демонстрирует, что, возможно, украинская и западная разведки активно действуют и не ограничиваются пассивными наблюдениями. По словам британского офицера, есть надежда, что такие инциденты повлияют на Путина и он согласится на переговоры о прекращении огня и урегулирование войны.

Напомним, американская разведка уверена, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в прекращении войны против Украины. Несмотря на дипломатические усилия команды президента США Дональда Трампа, у главы Кремля может возникнуть больше стимулов продлить конфликт вместо того, чтобы торопиться с его полным урегулированием.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин регулярно угрожает всему цивилизованному миру применением оружия массового поражения. При этом сам военный преступник панически боится за свою жизнь и настроил по всей России бункеры на случай ядерной войны.

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