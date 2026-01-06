Прикрываются научными целями: в РФ создают морской дрон, чтобы срезать подводные кабели и трубопроводы. Фото

Страна-агрессор Россия разработала целую экосистему подводных морских аппаратов, которые, вероятно, нужны ей для того, чтобы уничтожать подводные кабели и трубопроводы. Москва может делать это, прикрываясь гражданскими и научными целями.

Об этом пишет украинский военный портал Defence Express со ссылкой на OSINT-аналитика H. I. Sutton. Экосистему подводных морских дронов, в которую входят "Аргус-Д", "Аргус-И" и "Октавия", создает Конструкторское бюро "Рубин".

Официально этот комплекс позиционируют как средство для гражданских и научных целей. Однако у этих подводных дронов может быть и второе назначение – для поражения подводной инфраструктуры, в частности повреждения кабелей, уничтожения трубопроводов и минирования морского дна.

Что известно о семействе российских подводных дронов

"Аргус-И" – это дрон-разведчик с различными сенсорами, "И" означает "Инспектор". Официально он предназначен для инспекции трубопроводов на наличие утечек. Аппарат оборудован двумя выдвижными штангами с сенсорами, между которыми и должен проходить трубопровод.

"Аргус-И" должен работать совместно с еще одним, большим аппаратом "Аргус-Д", частица "Д" у которого означает "Доставка". Этот дрон предназначен для непосредственно перевозки и размещения грузов на морском дне. В частности, его грузоподъемность оценивается в 300 кг, при общей массе в 5,5 тонн.

Официально этой полезной нагрузкой должно быть различное научное оборудование, вроде сенсоров для фиксации акустических характеристик океана, сейсмоактивности, и биологической активности.

"Однако, очевидно "Аргус-Д" прекрасно подошел бы для размещения морских мин или определенных взрывных устройств на подводных кабелях или трубопроводах, в частности в Балтийском море. Для рашистов уничтожение подводных кабелей остается актуальной темой... им понадобилось бы такое подводное средство, которое позволило бы значительно удобнее, безопаснее и эффективнее уничтожать подводную инфраструктуру НАТО, особенно во время возможной в будущем войны в странах Балтии", – отмечает Defence Express.

Конструкция "Аргус-Д" сохраняет многие характеристики других конструкций автономных подводных аппаратов, разработанных КБ "Рубин".

Третья часть системы – "Октавия" – подводная стационарная док-станция, которая после развертывания должна стать на якорь или сесть на дно. Она имеет два порта для стыковки с другими подводными беспилотниками, для их хранения, подзарядки, сбора данных и выдачи новых команд.

Почему это пока не будет работать

Как пишет Defence Express, пока "Аргус-Д" не выглядит как готовое решение для задач по повреждению подводных кабелей и трубопроводов. Дело в том, что эти беспилотники имеют очень низкую автономность, которая позволила бы им преодолевать расстояние не более 100 км. А количество подводной инфраструктуры в этом радиусе от побережья РФ невелико.

Поэтому для поражения большей части подводной инфраструктуры в Балтийском море РФ понадобилось бы развертывание с борта определенного судна, возможно, подводной лодки. Это сильно усложнило бы применение дронов, так как носитель сразу будет обнаружен, и, если это будет коммерческое судно, то его возьмут на абордаж.

Быстро уйти с места событий "Аргус-Д" не сможет, так как его максимальная скорость – до 6 узлов, а автономность – до 20 часов (на скорости 3 узла). Глубина погружения сейчас составляет 1000 метров, но в будущем она может быть увеличена втрое, до 3000 метров. Однако и нынешних возможностей по погружению вполне хватит для работы в Балтийском море, так как его наибольшая глубина составляет около 459-470 метров.

Несколько лет назад в России сообщили, что разработали проект корабля, который сочетает в себе функции подводной лодки и надводного патрульного судна. Им занимается Центральное конструкторское бюро "Рубин".

