Появились подробности о высокопоставленном военном, убитом в Санкт-Петербурге: его воинская часть "прославилась" в Украине

Появились подробности о ликвидированном в Санкт-Петербурге российском военном. Погибшим, вероятно, оказался майор 332-го отдельного гвардейского вертолетного полка Сергей Сечков.

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Об этом сообщают Telegram-канал Supernova+ и российское оппозиционное издание "Агенство.Новости". Украина обвиняла военнослужащих полка в совершении военных преступлений.

Что известно

По данным "Агентства", Сечкову 43 года, он родом из Рязани. Его жену, которая сама пострадала во время взрыва, зовут Анна, она работает в пункте выдачи заказов, возле которого произошел взрыв.

Сечков, как сообщается, сам доложил начальству, что находится "в списках на ликвидацию". Его страница есть на сайте проекта "Миротворец", где указано, что он служит в 332 отдельном гвардейском вертолетном полку, входящем в состав 6 армии ВВС и ПВО РФ.

В мае 2022 года Главное управление разведки обвинило воинскую часть, в которой, по данным "Миротворца", служил Сечков, в ракетно-бомбовых ударах по гражданскому населению в районе Харьковской области.

Напомним, утром 27 августа в российском Санкт-Петербурге взорвали автомобиль с высокопоставленным военным чиновником. Мужчина погиб на месте, женщина, находившаяся в автомобиле, попала в реанимацию. Подозреваемой стала 24-летняя девушка, она скрылась от спецслужб РФ через Турцию.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали российских агенток, которые готовили теракт в Киеве. Они собирались устроить взрыв в центре города и убить военнослужащего.

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