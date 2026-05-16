Повреждены четыре установки: в Генштабе уточнили результаты поражения Рязанского НПЗ

В Генеральном штабе ВСУ сообщили результаты атаки на нефтеперерабатывающий завод в Рязани. В результате взрывов на территории комплекса вышли из строя четыре рабочие установки.

Об этом говорится в заявлении пресс-центра Генштаба. Сообщается, что также в ночь на 16 мая была атакована инфраструктура врага на временно оккупированных территориях Украины.

Последствия атаки по Рязани и ВОТ

Согласно заявлению, из-за атаки повреждены три нефтеперерабатывающие установки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6, а также установка гидроочистки дизтоплива.

Также сообщается об атаках по военной инфраструктуре на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Донецкой области был поражен вражеский командный пункт в районе Покровска, пункт управления БпЛА в Графском Волновахского района и ангар с боевой техникой противника и живой силой в Селидово.

В районе Шахтерска было атаковано сосредоточение российских войск. Аналогичные поражения произошли в Ялте (Мариупольский район) и Михайловке (Покровский район). Также были нанесены атаки живой силе в Любимовке Запорожской области.

Кроме того, нанесено поражение по складу МТЗ противника в Бараниковке Сватовского района Луганской области и ремонтному подразделению противника в Приволье Херсонской области.

Напомним, в ночь на 15 мая в Рязани начали раздаваться мощные взрывы. По состоянию на пять часов утра взрывы еще продолжались, в городе бушевал пожар. Также наблюдалось сильное задымление.

Как сообщал OBOZ.UA, власти города ввели чрезвычайное положение после ночной атаки по нефтеперерабатывающему заводу, из-за которой выпал "нефтяной дождь". Режим будет действовать бессрочно, до особого распоряжения. Власти также поручили выделить средства на "аварийно-восстановительные работы", обеспечить выплаты пострадавшим и "организовать помощь психологов".

