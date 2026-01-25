Попадание четыре из четырех: ракеты 'Фламинго' поразили предприятие в Белгороде, которое работает на военную авиацию РФ. Фото

Вооруженные силы Украины не прекращают атаковать стратегически важные объекты на территории врага. В частности, недавно стали известны подробности удара, который произошел еще 23 сентября 2025 года по подрядчику производства Су-34/35/57 в Белгороде.

Видео дня

Противник заявляет, что из 4 ракет "до завода долетела только одна", но спутниковые снимки свидетельствуют о другом: вероятно 4/4 "Фламинго" достигли района цели, а радиус отклонения – <80 м. Самая большая зона разрушений (25 м) не соответствует версии об "одном попадании" – это похоже на попытку преуменьшить последствия. Об этом пишет Telegram-канал Exilenova+. Официально информация пока не подтверждена, однако OSINT-расследователи уже имеют спутниковые снимки до и после атаки.

Отмечается, что попадание было именно по ООО СКИФ-М, а не по Белгородскому заводу фрез. Отмечается, что ООО СКИФ-М – высокотехнологичный производитель специнструмента для обработки титана, алюминия и композитов (CFRP-титан), критического для авиапроизводства России, а до 70% их продукции предназначено для аэрокосмических материалов – цепочки – МиГ и Су (Су-34/35/57).

"Несмотря на войну компания продолжала импорт более $7,6 млн/год, в том числе из Германии, и завозила высокоточные станки/центры (Stahli FH2-505, Hermle C40U). Поражение пришлось по основной производственной зоне, и учитывая характер повреждений восстановление, если и возможно, будет долгим и сложным", – уточняют расследователи.

Пояснение для тех, кто сравнивает "Искандер" и "Фламинго".

Фугасный "Искандер" мощнее 1-тонной крылатой ракеты. Несмотря на меньшую массу БЧ, он заходит на цель на гиперзвуковой скорости, придавая мощное кинетическое действие.

Расследователи отмечают, что крылатая ракета массой 1 тонна имеет мягкий, более плоскостной эффект и уступает по пиковой силе удара. Зато объясняют они, у "Фламинго" проникающая боевая часть, и ее задача не в том, чтобы пробивать десятки или сотни метров бетонного перекрытия, а в другом типе поражения.

"Особенно смешно с комментариев о том, что нас "купили". Пост сделан на основе z-канала, который сегодня хрюкнул, что "Фламинги" не летают. Мы пошли проверять спутниковые снимки. И нашли. На этом и завершим", – резюмировали информацию об атаке расследователи.

Напомним, в ночь на 22 января украинская армия нанесла поражение по нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае России, который задействован в обеспечении вражеских войск. Также была атакована военная инфраструктура на оккупированных территориях Донецкой, Херсонской областей и в Крыму.

Ранее в российском Саратове также пожаловались на ночную атаку дронов. Жители города рассказали, что слышали"более 10 мощных взрывов", а под ударом оказался местный НПЗ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в регионах России и на оккупированных ею территориях начался "парад блэкаутов". По состоянию на вечер субботы, 17 января, свет пропал в домах россиян в Ейске (Краснодарский край), Краснозаводске и Серпухове (Московская область), а также на оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!