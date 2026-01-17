В регионах России и на оккупированных ею территориях парад блэкаутов: что происходит. Фото

В ряде регионов страны-агрессора России, а также на части оккупированных ею украинских территорий вечером субботы, 17 января, наблюдаются масштабные блекнут. У местных жителей исчезает свет после ударов украинских дронов – так, по состоянию на сейчас известно о блекнуть в Ейске (Краснодарский край), Краснозаводске и Серпухове (Московская область), а также на оккупированных землях Херсонщины и Запорожья.

Об этом сообщают как местные жители, так и российские "власти", но последние не всегда признают причины массовых взрывов и пожаров на подстанциях. В свою очередь OSINT-сообщество в Exilenova+ собрало фото и видео с мест событий.

Что происходит у россиян

Так, власти в краснодарском Ейске сообщили лишь об "аварии" на местной электроподстанции, не уточняя, из-за чего на подстанции сейчас бушует пожар. Из-за этой "аварии" здесь блэкаут охватил более 80 тысяч пользователей электроэнергии.

Без света остался город, где базируется известный военный аэродром, с которого неоднократно атаковали Украину.

Глава муниципалитета Ейска Роман Бублик говорит, что из строя вышли"все линии, подводящие 110 кВ на всей территории Ейского района". Он обещает, что когда-то "все починят", но не уточняет, когда именно, и не говорит, из-за чего"масштабные аварии на линиях".

Также пылает подстанция в Серпухове на Московщине. Наблюдается блэкаут и в Краснозаводске, что рядом. В последнем сообщают о пожаре на неизвестно каком объекте.

А местным жителям советуют греться на этих пожарах, потому что в обоих указанных городах "все котельные тоже не работают", а на Московщине сейчас как минимум минус 15 по Цельсию.

Что происходит на ВОТ

Временно оккупированная Херсонская область – здесь более 450 населенных пунктов остались без электроснабжения после поражения объектов энергосистемы. Так называемая "власть", коллаборант Сальдо признал, что блэкаут из-за ударов ВСУ с воздуха.

Большая часть временно оккупированной Запорожской области также в блэкауте после поражения подстанций.

Здесь без света 87 тысяч пользователей электричества, подтверждает коллаборант Балицкий. Последний очень жалуется на работу ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженные силы Украины подтвердили уничтожение важного военного объекта в российском Таганроге – речь идет о производственных мощностях завода "Атлант Аэро. Предприятие производило беспилотники и комплектующие к ним.

