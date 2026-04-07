'Поламали весь интернет': в России из-за блокировки связи перестали работать каршеринг и аренда самокатов

В российских городах на фоне ограничений мобильного интернета начали массово сбоить цифровые сервисы. Пользователи жалуются на проблемы с каршерингом и арендой электросамокатов, даже если эти платформы формально разрешены властями.

Видео дня

Перебои уже затронули не только отдельные районы, но и целые мегаполисы. Об этом сообщают российские медиа.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга сообщают о проблемах с работой каршеринга и сервисов аренды электросамокатов. В частности, пользователи отмечают, что даже платформы, включенные в так называемые "белые списки", работают нестабильно.

Один из жителей Москвы рассказал, что сервис каршеринга "Ситидрайв" не позволял арендовать автомобиль в районе Москва-Сити. Чтобы завершить поездку, ему пришлось обращаться в службу поддержки. Подобные трудности продолжаются уже несколько дней.

Проблемы возникают и с арендой электросамокатов. В сервисе Urent пользователи не видят доступных устройств на карте, хотя они физически есть. При этом, по словам очевидцев, приложения могут работать нормально при подключении через VPN.

Сбои фиксируют не только в центре Москвы, но и в более отдаленных районах. Люди жалуются, что привычные сервисы фактически стали недоступными, что существенно затрудняет передвижение по городу.

Пользователи отмечают, что из-за технических проблем не могут даже открыть или закрыть автомобиль без звонков в поддержку. В результате многие вынуждены полностью перейти на общественный транспорт.

В Санкт-Петербурге также сообщают о сбоях в работе каршеринга, которые продолжаются уже несколько дней подряд. Ситуация вызывает все большее недовольство среди жителей.

Перебои связывают с усилением ограничений мобильного интернета, которые российские власти ввели под предлогом защиты от беспилотников. В некоторых районах Москвы связь отсутствовала более двух недель.

Из-за этого возникли проблемы не только с транспортными сервисами, но и с повседневными вещами — от онлайн-оплат до навигации. Сообщается, что бизнес в столице испытывал значительные финансовые потери.

На фоне ограничений власти начали тестировать доступ к интернету по "белым спискам". В них вошли государственные сервисы, крупные банки, платежные системы и отдельные онлайн-платформы.

Впрочем, даже эти ресурсы работают нестабильно. Пользователи продолжают сталкиваться со сбоями, что свидетельствует о системных проблемах в работе интернет-инфраструктуры.

В последние недели в России фиксируют серию масштабных интернет-сбоев. Они затронули работу банков, платежных систем, государственных сервисов и популярных онлайн-платформ.

По предварительным оценкам, причиной могли стать перегрузки технических систем контроля трафика. Новые перебои произошли 6 и 7 апреля, что снова нарушило работу ключевых сервисов и операторов связи.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 апреля начала действовать блокировка мессенджера Telegram на территории России. Граждане страны-агрессора массово жаловались как на работу мобильного приложения, так и на невозможность воспользоваться Telegram Web.

Чаще всего пользователи сообщали о невозможности отправить сообщение и проблемах с открытием мессенджера. Они отмечали, что теперь Telegram работает исключительно через VPN.

Тем временем Кремль усиливает усилия для ограничения доступа россиян к VPN. К этому процессу привлекают десятки крупных интернет-провайдеров и цифровых платформ РФ, ориентировочный "дедлайн" блокировки VPN – 15 апреля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!