Покушение на генерала Алексеева: в РФ заявили о задержании киллера и 'украинском следе'. Видео

В России заявили, что задержали причастных к покушению на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, которое произошло 6 февраля в Москве. ФСБ РФ утверждает, что непосредственного исполнителя задержали за границей, а следствие заявляет об "украинском следе" в деле.

По данным российской ФСБ, непосредственным исполнителем нападения считается уроженец Тернополя Любомир Корба 1960 года рождения. Его задержали в Дубае местные спецслужбы и передали российской стороне.

В спецслужбе заявили, что Корба прибыл в страну-агрессора в конце декабря прошлого года, а покинул территорию России через несколько часов после нападения, вылетев в Объединенные Арабские Эмираты. ФСБ также обнародовала видео, на котором зафиксирован маршрут его побега: на автобусе и в метро.

Еще двух человек, Виктора Васина 1959 года рождения и Зинаиду Серебрицкую 1971 года рождения, также связывают с подготовкой преступления. Васина задержали в Москве, тогда как Серебрицкая, по утверждению силовиков, выехала в Украину.

В ФСБ отметили, что розыск организаторов покушения продолжается. В то же время Следственный комитет РФ расследует уголовное производство по статьям о покушении на убийство, незаконном обороте огнестрельного оружия и посягательстве на жизнь военнослужащего.

Следственные действия продолжаются, назначено более 15 судебных экспертиз. Российские силовики заявляют, что выясняют обстоятельства преступления и устанавливают причастных.

Покушение на российского генерала: что известно

Утром 6 февраля в Москве неизвестный открыл огонь по генерал-лейтенанту минобороны РФ Владимиру Алексееву. Первого заместителя начальника ГРУ госпитализировали с несколькими огнестрельными ранениями, его состояние оценивали как тяжелое, он находился в реанимации.

По данным российских СМИ, нападение произошло возле дома Алексеева на Волоколамском шоссе или на лестничной клетке. Пропагандистские медиа сообщали, что в генерала выстрелили несколько раз и нападавший скрылся, после чего было открыто уголовное производство по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Алексеева связывают с военными преступлениями РФ в Сирии и ударами по Украине. Также он играл заметную роль в организации первого этапа вторжения РФ в Украину и курировал деятельность частных военных формирований. Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Впоследствии появились противоречивые сообщения о состоянии заместителя начальника ГРУ Владимира Алексеева после покушения. Государственные и приближенные к Кремлю медиа сначала сообщали об одном, а впоследствии – редактировали собственные же новости.

Напомним, в России разразилась публичная истерика из-за вероятного покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева –первого заместителя начальника Главного управления Генштаба РФ. Прокремлевские комментаторы открыто говорят о катастрофическом состоянии безопасности в тылу и отсутствии надлежащей охраны высшего военного руководства.

Также OBOZ.UA сообщал, Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба РФ Владимира Алексеева. Глава украинского дипломатического ведомства подчеркнул, что Украина не имеет никакого отношения к этому событию.

