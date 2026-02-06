'Пять генералов потеряли в тылу': в России устроили истерику из-за покушения на генерал-лейтенанта в Москве. Видео

В России разразилась публичная истерика из-за вероятного покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева –первого заместителя начальника Главного управления Генштаба РФ. Прокремлевские комментаторы открыто говорят о катастрофическом состоянии безопасности в тылу и отсутствии надлежащей охраны высшего военного руководства.

Эти заявления выглядят как признание внутренней уязвимости системы. Об этом рассказал военный обозреватель Виктор Баранец на пропагандистском канале "Царьград.ТВ".

Российские генералы фактически остаются без охраны даже в Москве, передвигаются гражданским транспортом и не находятся под постоянной защитой спецслужб. По его словам, только в тылу Россия якобы потеряла пятерых генералов, тогда как еще 13 погибли непосредственно на войне.

Особое внимание пропагандист обратил на фигуру Владимира Алексеева, назвав его "вторым лицом" в иерархии ГРУ. Сам факт подготовки покушения на такого чиновника, по его оценке, свидетельствует о серьезных провалах в работе силовых структур и "насыщенности Москвы террористами".

В своих эмоциональных заявлениях Баранец фактически признал эффективность деятельности украинских спецслужб, которые, по его словам, "выслеживают генералов". Он также возмущался тем, что руководство Минобороны РФ не организовало проживание ключевых военных в защищенных объектах во время войны.

На российских пропагандистских площадках эти заявления сопровождаются требованиями срочно усилить охрану высшего командования и признанием того, что даже столица РФ больше не является безопасным тылом. В то же время официальные российские структуры не предоставили никаких подтвержденных комментариев относительно самого покушения, ограничиваясь молчанием.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что утром 6 февраля в Москве неизвестный совершил покушение на российского генерала Владимира Алексеева. С места происшествия стрелок скрылся, а временно живого оккупанта доставили в больницу.

