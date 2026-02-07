Пришел в себя или в коме? В РФ запутались, в каком состоянии генерал Алексеев, и заявили, что нашли 'киллера'

В России появились противоречивые сообщения о состоянии заместителя начальника ГРУ Владимира Алексеева после покушения. Государственные и приближенные к Кремлю медиа сначала сообщали об одном, а впоследствии – редактировали собственные же новости.

В итоге осталось больше вопросов, чем ответов – от состояния генерала до истории с "киллером", которого якобы то задержали, то уже нет. Об этом сообщает OBOZ.UA, ссылаясь на росмедиа.

Прокремлевский телеканал "РЕН ТВ" со ссылкой на источники заявил, что заместитель начальника ГРУ Владимир Алексеев, в которого накануне стреляли, якобы пришел в себя. А издание SHOT указывает, что Алексеев в реанимации в коме, его состояние стабильно-тяжелое.

Тот же "РЕН ТВ" писал, что подозреваемый в покушении задержан. В то же время канал отредактировал свое сообщение и удалил информацию о том, что "киллера" якобы задержали в Дубае.

В первоначальной версии говорилось, что к операции были привлечены международные спецслужбы, а подозреваемого "везут из Дубая", куда он якобы сбежал.

Издание ASTRA сохранило первоначальную версию публикации. Тем временем "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщил, что подозреваемого уже доставили на допрос, а 8 февраля суд должен избрать ему меру пресечения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в России стреляли в генерал-лейтенанта, причастного к убийствам женщин и детей в Сирии и ударам по Украине. Неизвестный трижды выстрелил Алексееву в спину возле лифта в доме, где жил преступник. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в реанимации.

