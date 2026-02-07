Покушение на генерала Алексеева: Сибига заявил о непричастности Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба РФ Владимира Алексеева. Глава украинского дипломатического ведомства подчеркнул, что Украина не имеет никакого отношения к этому событию.

Также причастность Украины к покушению опровергают западные медиа со ссылкой на источник в украинских спецслужбах. Об этом сообщает Reuters.

Подробности инцидента

После стрельбы в российской столице министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Украину в покушении на генерала Алексеева. Глава российского МИД выдал, что целью покушения якобы является саботаж мирных переговоров.

В свою очередь Сибига в комментарии Reuters заявил, что Киев не причастен к покушению на первого заместителя начальника ГРУ Генштаба РФ, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

Кроме того, издание The Washington Post со ссылкой на неназванный источник в украинских спецслужбах опровергает причастность Украины к покушению. Отмечается, что хотя украинские спецслужбы неоднократно проводили подобные операции в прошлом, сейчас это было бы не в интересах Украины.

Источники заявили, что убийство или покушение на Алексеева сейчас, когда его начальник, Костюков, участвовал во встрече под руководством США по прекращению войны, может привести к срыву переговоров и разозлить администрацию президента Дональда Трампа.

Также американские медиа ссылаются на слова нынешних и бывших западных представителей служб безопасности, которые считают, что есть основания сомневаться в том, что за покушением на Алексеева стоит Киев.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что утром 6 февраля в Москве неизвестный совершил покушение на российского генерала Владимира Алексеева. С места происшествия стрелок скрылся, а временно живого оккупанта доставили в больницу.

