Под Владивостоком прогремели взрывы в районе бухты Десантная: силовики оцепляли район. Видео

Утром 30 мая под российским Владивостоком в районе бухты Десантная прозвучали два взрыва, в этом районе дислоцируется известная своими зверствами в отношении военнопленных украинцев 155 бригада морской пехоты ВС РФ. Местные власти заявили об "устранении последствий угрозы" без указания причин взрывов.

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Район полностью оцепили, а на место прибыли экстренные службы, скорая, ФСБ и военные, из бухты вывозили "большие предметы, покрытые брезентом". Об этом сообщило независимое российское издание ASTRA.

"Под Владивостоком утром произошло два взрыва в районе бухты Десантная. Власти подтвердили взрывы и отчитались об "устранении последствий", но причины не назвали. Утром силовики перекрыли дорогу, которая ведет в бухту. Въезд ограничили, а выезжающих тщательно досматривали. Район полностью оцепили. Позже на место прибыли экстренные службы, скорая, ФСБ и военные. В воздухе были замечены вертолеты, а два грузовика вывозили с места "какие-то большие предметы, покрытые брезентом", пишут местные СМИ", – отмечено в сообщении.

По данным еще одного российского Telegram-канала, ВЧК-ОГПУ, вертолеты начали кружить в воздухе еще до взрывов, да и перекрыли дорогу тоже до них.

"Крайне странные события происходят сейчас во Владивостоке. Рано утром силовики перекрыли дорогу на бухту Десантную. Туда никого не пускали, тех кто ехал со стороны бухты полностью досматривали. Потом над бухтой стали летать вертолеты и раздались взрывы. После этого со стороны бухты под охраной провезли некие крупные предметы (похожи на машины), накрытые брезентом", – отмечено в сообщении.

Один из крупных российских Z-каналов также утверждает, что вывезенные "большие предметы" были легковыми автомобилями: их очертания под брезентом на грузовиках вполне угадываются на видео.

"Место ЧП оцепили, движение между бухтами Шамора и Щитовая было перекрыто.... Грузовики увезли с места два легковых автомобиля, накрытых брезентом", – пишут пропагандисты.

Вскоре последовало официальное подтверждение взрывов. Согласно заявлению Антитеррористической комиссии Приморского края, представители профильных ведомств "устранили последствия инцидента".

"По данным оперативных служб, рано утром в районе бухты Десантная произошло два хлопка. <…> В результате происшествия повреждений и жертв нет. В настоящее время угроза нейтрализована. Реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента", — говорится в сообщении.

Какие-либо другие подробности случившегося по состоянию на 8:21 утра отсутствовали.

В Бухте Десантной во Владивостоке дислоцированы различные воинские части, в основном связанные с Тихоокеанским флотом. Основной состав здесь – это части морской пехоты и десантные корабли.

В частности, там дислоцируется 155-я отдельная гвардейская Курская орденов Жукова и Суворова бригада морской пехоты ВС РФ, известная своими зверствами в отношении украинских военнопленных. Также бухта Десантная в открытых источниках указывается как место дислокации 100 бригады десантных кораблей, 42-го отдельного морского разведывательного пункта специального назначения (в/ч 59190), нескольких подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота (среди них называют 106 и 165 полки) и другие.

Напомним, ранее стало известно, что ночью 30 мая Курск атаковали дроны. Россияне пожаловались, что есть раненый, повреждены больницы и дома.

Также накануне спутниковые снимки раскрыли последствия атаки на завод по разработке дронов в Подмосковье. Там зафиксировано по меньшей мере восемь попаданий.

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