Курск атаковали дроны: в России пожаловались на раненого, поврежденные больницы и дома

Российский город Курск ночью 30 мая, во время объявленной в регионе воздушной тревоги, якобы был атакован дронами. Официально власти области сообщили об одном раненом.

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В частности, о пострадавшем 27-летнем мужчине, который на момент атаки находился в автомобиле, сообщил губернатор области Александр Хинштейн. По его словам, курянин получил осколочные ранения и был госпитализирован.

Власти отмечают, что город атаковал один дрон, он якобы был сбит, но из-за падения обломков были повреждены окна в стационаре Курской горбольницы (однако среди пациентов пострадавших нет). Кроме того, повреждения получили несколько многоквартирных жилых домов.

В свою очередь очевидцы рассказывают о нескольких беспилотниках, что системы ПВО сбили не менее четырех дронов, но и были попадания не сбитых БПЛА.

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После падения обломков одного из дронов на территории больницы начался пожар, о чем власти также не сообщали.

Украинские защитники пока никак не прокомментировали события в Курске. Однако они сообщили о нанесении накануне удара по пункту постоянной дислокации армии оккупантов в поселке Коренево Курской области.

Кореневое находится более чем в 40 км от границы с Сумской областью, где, по данным Госпогранслужбы, Россия сосредоточила около 50 тысяч военных.

Как сообщал OBOZ.UA, в РФ заявили, что вертолет, в котором якобы находился диктатор Владимир Путин попал в "эпицентр отражения удара" во время его поездки в Курскую область. По словам командира дивизии ПВО Юрия Дашкина, украинские Силы обороны якобы совершили "беспрецедентную атаку" дронами, во время которой российские военные сбили 46 беспилотников.

В Центре противодействия дезинформации заявили, что кремлевские пропагандисты пытаются представить визит Путина на Курщину в мае исключительно как мирную миссию. Информационная стратегия Москвы направлена на создание иллюзии стабильности и контроля, но скрывает реальные проблемы оккупантов, чтобы отвлечь внимание от многочисленных поражений и потерь.

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