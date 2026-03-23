Под Ростовом загорелись химсклады: дым тянется на десятки километров. Фото и видео

В России, близ Ростова-на-Дону в понедельник, 23 марта, загорелись склады с химическими веществами. По региону быстро распространяетсягустой черный дым.

Об этом говорится в Telegram-канале Exilenova+. Как стало известно, дым тянется уже на десятки километров от места возгорания.

Что известно

По данным росСМИ, пожар произошел в селе Крым Ростовской области, где вспыхнул склад горюче-смазочных материалов. Причины возгорания не сообщаются.

Напомним, ранее в российской Уфе, Республики Башкортостан, вспыхнул пожар в районе нефтеперерабатывающего завода "Башнефть". До этого была слышна якобы стрельба из автоматов и взрывы в промзоне, сам дым заметили в городском районе Черниковка.

Также на Тихорецкой перевалочной нефтебазе в Краснодарском крае после дроновой атаки продолжается горение сразу двух резервуаров с топливом. Этот пожар продолжается уже более суток.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Саранске, Республики Мордовия, произошло возгорание на заводе "Электровыпрямитель-ЗСП", который связан с военно-промышленным комплексом государства-террористки. Над объектом поднимается черный дым, который распространяется по городу.

