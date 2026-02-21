В российском Саранске вспыхнул завод 'Электровыпрямитель-ЗСП', связанный с ВПК. Фото и видео

В российском Саранске (республика Мордовия) произошло возгорание на заводе "Электровыпрямитель-ЗСП", который связан с военно-промышленным комплексом страны-агрессора. Над объектом поднимается черный дым, который распространяется по городу.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Жители активно распространяют фото и видео пожара.

Что известно

Сообщения о пожаре начали появляться утром 21 февраля. Известно, что огонь на приборостроительном заводе охватил один из цехов, площадь возгорания составляет около 150 квадратных метров.

"Пострадавших нет. На месте работают силы и средства Саранского гарнизона", – говорится в сообщении.

По данным независимого Telegram-канала ASTRA, российское МЧС подтвердило факт пожара, однако его причины остаются неизвестными. Завод находится под международными санкциями из-за участия в государственном оборонном заказе РФ.

По информации ГУР Украины, предприятие внесено в санкционные списки США, Канады, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Новой Зеландии и Японии.

Что известно о заводе "Электровыпрямитель-ЗСП"

Предприятие специализируется на производстве силовой электроники, включая выпрямители, инверторы, источники питания и преобразователи, а также другого специализированного электротехнического оборудования. Его продукция применяется как в промышленном секторе, так и в военно-промышленном комплексе РФ.

Стоит отметить, что расстояние от границы Украины до Саранска составляет более 700 км.

Напомним, в Самарской области РФ ночью 21 февраля прогремели взрывы. Местные власти сообщили об "ударе по двум промышленным площадкам" в регионе. Вместе с тем есть информация о поражении Нефтегорского газоперерабатывающего завода.

Как писал OBOZ.UA, накануне взрывы гремели в Чувашии (РФ). Местные власти подтвердили обстрел, но попытались преуменьшить его последствия, заявив об отсутствии пострадавших и разрушений "капитальных зданий". Предварительно, пострадало оборонное предприятие "ВНИИР-Прогресс".

