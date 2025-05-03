Под Москвой непогода оставила без света тысячи россиян: электросеть приходится восстанавливать с нуля

В ночь на 3 мая в Московской области РФ прошли сильные снегопады. В результате аномальной погоды без электроэнергии остались десятки тысяч человек.

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В целом без света в Подмосковье остались 348 населённых пунктов и тысячи домов с населением более 18 тыс. человек. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Электричества нет у жителей Солнечногорска, Клина и Истры, а также Дмитровского, Талдомского и Сергиевского-Посадского округов. Российские энергетики пожаловались, что после нормализации погоды придется не просто устранять обрывы линий, а ставить новые опоры линий электропередач.

Также в результате мощного циклона в Московской области было парализовали движение транспорта на нескольких участках. Сложились сразу несколько факторов: листва на деревьях, много мокрого снега и заморозки. Все это спровоцировало падение деревьев на провода.

"Ставить новые опоры ЛЭП сотрудникам пришлось в том числе на болотах и в лесах. Некоторые только установленные линии падали прямо у них на глазах из-за тяжелого снега на деревьях", – пишут российские СМИ.

На одном из участков трасс Подмосковья дерево перекрыло движение, а десятки метров ЛЭП упали вдоль проезжей части.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине уже в конце весны возможно постепенное поднятие температуры воздуха, в том числе до +25 градусов. Однако точно спрогнозировать наступление летней погоды невозможно.

Напомним, что последствия глобального изменения климата уже оказывают существенное влияние на большую часть нашей планеты. Эксперты предупреждают, что в ближайшее время изменение климата и глобальное потепление приведут к росту катастроф.

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